Шмыгаль рассказал, что будет с ценами на газ для украинцев

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что цена на газ для населения Украины не изменится. В частности, тариф будет оставаться на уровне подписанного годового контракта – 7,96 грн за кубометр.

"Цена газа зафиксирована годовым контрактом "Нафтогаза" на уровне 7,96 грн. Этот контракт действует до 1 мая следующего года", – отметил глава правительства. Соответсвующее заявление Шмыгаль озвучил на пресс-конференции во вторник, 14 сентября.

По его словам, далее данный договор пересматривается и предлагается новый контракт на следующий год.

"У большинства газопоставляющих компаний цена также зафиксирована на уровне меньше или в районе 8 грн для бытовых потребителей. И это очень важный момент, потому что цена на газ бьет мировые рекорды, по некоторым договорам превышает уже 700 долларов, и это больше 21 тысячи грн за тысячу кубометров", – подчеркнул Шмыгаль.

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Премьер-министр отметил, что годовое потребление газа и населением, и промышленностью в Украине составляет около 22-23 млрд кубометров. Немного больше 13 млрд кубометров – это собственная украинская добыча.

"Фактически весь этот газ идет на потребление населением. Оно потребляет около 14 млрд кубометров – немножко, на 5-10%, больше, чем собственная добыча. Соответственно, цена 7,96 грн дает возможность обеспечить себестоимость добычи и поставки украинского газа", – добавил Шмыгаль.

Глава правительства сообщил, что бюджетной сфере и теплокомунэнерго "Нафтогаз" предложил цену 7,44 грн. Это было сделано для того, чтобы дать возможность удержать на надлежащем уровне – уровне прошлого года – тарифы на теплоснабжение и водоснабжение.

По его словам, поскольку цена на газ стала ценой, а не тарифом (тарифы пока регулируются и находятся в сфере ответственности органов местного самоуправления), то правительство со своей стороны делает ряд шагов:

"Нафтогаз" дает трехлетний контракт с ценой 7,44 грн – это уже определенный элемент доверия к ТКЭ.

Государство тоже исполняет обязанности по подписанному с главами городов меморандуму, по которому гасит все задолженности из-за разницы в тарифах. Это более 30 млрд гривен в начале этого отопительного сезона.

"Все эти шаги дают нам уверенность в прохождении отопительного сегодня – это неизменность тарифов для людей... Наша задача – защитить людей от изменения тарифов в связи с одним из видов гибридной агрессии России против Европы, против Украины. Фактически, это то, что мы видим – рост цен на газ... Манипуляции российской стороны приводят к искривлениям на европейском рынке газа", – подчеркнул Шмыгаль.

Премьер-министр также добавил, что подготовка к отопительному сезону продолжается по графику. На 90% энергосистема Украины готова к проведению отопительного сезона.

"В газовые хранилища закачано более 18 млрд кубометров. Это составляет наибольший процент за последние 10 лет в среднем. Мы также с "Нафтогазом" ожидаем увеличения этих запасов до 19 млрд кубометров и более", – резюмировал Шмыгаль.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, европейские страны столкнулись с резким скачком цен на энергоносители, так как стоимость природного газа и электроэнергии взлетела до рекордного уровня. При этом цены могут вырасти еще больше, а всю Европу ждет очень трудная зима.