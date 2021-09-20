"Газпром" отказался увеличить транзит через Украину – газ в Европе снова подорожал

Владимир Пазий
Владимир Пазий
Рынки и компании
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'Газпром' отказался покупать весь транзит газа через Украину на октябрь

Российский "Газпром" не забронировал дополнительные мощности по транзиту газа через Украину на октябрь. На фоне этого цена на газ в Европе уже превысила $900 за тысячу куб. м.

Компания "Оператор ГТС Украины" 20 сентября предложила на аукционе транзит в объеме до 9,8 млн куб. м в сутки через станцию "Суджа" и до 5,2 млн куб. м в сутки через "Сохрановку", но они остались невостребованными. Об этом сообщает "ТАСС".

Отметим, в сентябре российская компания забронировала лишь 4,3% из всех предложенных мощностей. А это в свою очередь лишь 0,65 млн куб. м. в сутки или 19,5 млн куб. м на весь месяц.

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Как раньше заявляли в "Газпроме", нехватку газа в подземных газовых хранилищах Европы могут не успеть наверстать и стоимость, вероятно, вырастет еще больше. В Украине и странах Балтии эту ситуацию называют шантажом РФ для скорейшего запуска "Северного потока-2". Газодефицит в Европе может еще больше усугубить ситуацию с приходом холодов.

Как заявил ранее постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов, подорожание газа в Европе будет содействовать введению в эксплуатацию трубопровода "Северный поток-2". Газопровод достроили еще 10 сентября.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что цена газа на мировых рынках меняется практически ежедневно. Это вызывает трудности при подготовке к новому отопительному сезону в Украине.

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