Цена газа в Европе впервые превысила $1000, нефть тоже бьет рекорды

Цены на газ в Европе установили новый рекорд, впервые в истории превысив $1000. Одновременно с этим нефть на мировых рынках подорожала до максимума за 3 года. Европа уже столкнулась с последствиями энергокризиса: закрываются энергетические компании и заводы, повышаются тарифы для населения. Украинцы тоже ощутят перемены, но не в платежках за коммуналку – вместо этого в стране могут подорожать продукты и другие товары.

Утром 28 сентября цена на газ по индексу TTF достигла $1032, свидетельствуют данные биржи ICE Futures. Предыдущий исторический максимум цены на газ был зафиксирован в 2018 году ($969). Причем это было уже в конце зимы, и тогда в ЕС пришел небывало холодный погодный фронт "Зверь с Востока".

Цена эталонной марки Brent при этом превысила $80 впервые с октября 2018 года. Стоимость барреля поднималась до $81,69, что на 1,21% дороже, чем днем ранее, свидетельствуют данные Investing. Черное золото дорожает из-за роста спроса в преддверии зимы. При этом запасы топлива по всему миру сокращаются.

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