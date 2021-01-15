Курс биткоина пошел на спад после резкого скачка

Среднерыночная стоимость биткоина в пятницу, 15 января, упала до 38,2 тысячи долларов. За сутки главная цифровая валюта подешевела на 1,5 тысячи долларов.

В то же время рыночная капитализация монеты просела до 711,7 млрд долларов. Об этом свидетельствуют данные биржи CoinMarketCap.

Новая волна роста курса валюты началась в декабре, когда за несколько недель биткоин подорожал на 40%. По итогам 2020 года курс вырос на 240%.

Рыночная капитализация монеты просела до 711,7 млрд долларов CoinMarketCap

Ранее стоимость биткоина резко пошла вверх после того, как в Вашингтоне после многотысячного митинга сторонников президента Дональда Трампа протестующие двинулись на штурм Капитолия, чтобы помешать формальному утверждению результатов выборов.

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