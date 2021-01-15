Курс биткоина пошел на спад после резкого скачка
Среднерыночная стоимость биткоина в пятницу, 15 января, упала до 38,2 тысячи долларов. За сутки главная цифровая валюта подешевела на 1,5 тысячи долларов.
В то же время рыночная капитализация монеты просела до 711,7 млрд долларов. Об этом свидетельствуют данные биржи CoinMarketCap.
Новая волна роста курса валюты началась в декабре, когда за несколько недель биткоин подорожал на 40%. По итогам 2020 года курс вырос на 240%.
Ранее стоимость биткоина резко пошла вверх после того, как в Вашингтоне после многотысячного митинга сторонников президента Дональда Трампа протестующие двинулись на штурм Капитолия, чтобы помешать формальному утверждению результатов выборов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
аналитики отмечали, что сейчас происходит всплеск интереса к криптовалютам, что толкает их котировки вверх. Подорожание биткоина обусловлено надеждами на становление криптовалют общепринятым средством платежа в будущем. Эксперты прогнозируют, что монета будет расти и дальше.
В JPMorgan прогнозируют, что в долгосрочной перспективе цена биткоина может превысить 146 тысяч долларов. Представители банка отметили, что в будущем криптовалюта будет постепенно вытеснять золото в качестве "защитного актива", а уже в ближайший год ее курс может колебаться в пределах 50-100 тысяч долларов.
Курс биткоина может взлететь до 340 тысяч долларов. Максимальная отметка для криптовалюты – 1,6 млн долларов. Эксперт ChartsBTC прогнозирует, что в случае реализации оптимистического варианта развития событий на рынке биткоин "уйдет" на значительно более высокую величину.