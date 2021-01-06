Биткоин побил новый рекорд и достиг 1 млн гривен

Среднерыночная стоимость биткоина в среду, 6 января, достигла отметки 36,2 тысячи долларов или около 1 млн гривен и побила новый исторический рекорд.

За сутки главная цифровая валюта подорожала на 10%, а за последнюю неделю – на 22%. Рыночная капитализация монеты превысила 632 млрд долларов. Об этом свидетельствуют данные биржи CoinMarketCap.

Новая волна роста курса валюты началась в декабре, когда за несколько недель биткоин подорожал на 40%. По итогам 2020 года курс вырос на 240%.

Аналитики отмечали, что сейчас происходит всплеск интереса к криптовалютам, что толкает их котировки вверх. Подорожание биткоина обусловлено надеждами на становление криптовалют общепринятым средством платежа в будущем. Эксперты прогнозируют, что монета будет расти и дальше.

При этом в JPMorgan прогнозируют, что в долгосрочной перспективе цена биткоина может превысить 146 тысяч долларов. Об этом сообщает Bloomberg.

Представители банка отметили, что в будущем криптовалюта будет постепенно вытеснять золото в качестве "защитного актива", а уже в ближайший год ее курс может колебаться в пределах 50-100 тысяч долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, курс биткоина может взлететь до 340 тысяч долларов. Максимальная отметка для криптовалюты – 1,6 млн долларов. Эксперт ChartsBTC прогнозирует, что в случае реализации оптимистического варианта развития событий на рынке биткоин "уйдет" на значительно более высокую величину.