Курс біткоїну пішов на спад після різкого стрибка
Середня ринкова вартість біткоїну в п'ятницю, 15 січня, впала до 38,2 тисячі доларів. За добу головна цифрова валюта подешевшала на 1,5 тисячі доларів.
Водночас ринкова капіталізація монети просіла до 711,7 млрд доларів. Про це свідчать дані біржі CoinMarketCap.
Нова хвиля зростання курсу валюти почалася в грудні, коли за кілька тижнів біткоїн подорожчав на 40%. За підсумками 2020 року курс виріс на 240%.
Раніше вартість біткоїну різко пішла вгору після того, як у Вашингтоні після багатотисячного мітингу прихильників президента Дональда Трампа протестувальники рушили на штурм Капітолію, щоб перешкодити формальному затвердженню результатів виборів.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
аналітики зазначали, що зараз відбувається сплеск інтересу до криптовалют, що підштовхує їхнє котирування вгору. Подорожчання біткоїну обумовлено надіями на становлення криптовалют загальноприйнятим засобом платежу в майбутньому. Експерти прогнозують, що монета буде рости й далі.
У JPMorgan прогнозують, що в довгостроковій перспективі ціна біткоїну може перевищити 146 тисяч доларів. Представники банку зазначили, що в майбутньому криптовалюта буде поступово витісняти золото як "захисний актив", а вже найближчого року її курс може коливатися в межах 50-100 тисяч доларів.
Курс біткоїну може злетіти до 340 тисяч доларів. Максимальна позначка для криптовалюти – 1,6 млн доларів. Експерт ChartsBTC прогнозує, що в разі реалізації оптимістичного варіанта розвитку подій на ринку біткоїн "піде" на значно вищу величину.