Обнародован список компаний, попавших под санкции СНБО: среди них 'Россотрудничество'

Под санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины попали 79 юридических лиц, среди которых – кремлевская организация "Россотрудничество".

Об этом говорится в указе президента Украины Владимира Зеленского №140/2021, которым он ввел в действие соответствующее решение СНБО (чтобы посмотреть полный список, доскролльте страницу до конца).

Ограничительные меры против всех компаний, которые связаны с попавшими под санкции за контрабанду физлицами, будут действовать три года.

Отметим, что "Россотрудничество" является федеральным органом исполнительной власти РФ, который оказывает госуслуги и управляет госимуществом в сфере обеспечения и развития международных отношений. В Украине есть филиал ведомства – Российский центр науки и культуры в Киеве, который назвал Тараса Шевченко "российско-украинским поэтом".

Ранее в МИД РФ отреагировали на ограничительные меры в отношении "Россотрудничества".

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 апреля СНБО ввел санкции против 10 физических лиц (подробнее о них – здесь), которых назвали топ-контрабандистами Украины. Президент Владимир Зеленский своим указом от 3 апреля ввел решение в действие.