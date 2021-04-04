Зеленський ввів в дію санкцій проти топконтрабандистів: повний список

Президент України Володимир Зеленський активував рішення Ради нацбезпеки і оборони, яким було запроваджено санкції проти "десятки найбільших контрабандистів", а також 79 компаній.

Глава держави підписав відповідний указ №140/2021 від 3 квітня, який набуває чинності з дня його опублікування (щоб подивитися весь список, доскрольте сторінку до кінця).

"Ввести в дію рішення рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 квітня 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", – йдеться в документі.

Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря РНБО, яким наразі є Олексій Данілов.

Всього під санкції потрапили 10 фізичних осіб (докладніше про те, хто вони, – читайте тут):

Бокало Іван Васильович (Львів);

Пересоляк Валерій Іванович (Закарпатська область);

Кушнір Юрій Радулович (Чернівецька область);

Єрімічук Олександр Володимирович (Чернівці);

Фірманюк Орест Ігорович (Закарпатська область);

Альперін Вадим Олександрович (Одеса);

Чудаков Олександр Леонідович (Одеса);

Шерман Віктор Бенедиктович (Одеса);

Кравченко Олександр Миколайович (Одеса);

Дідух Володимир Степанович (Львів).

Також обмеження зачепили 79 юросіб, серед яких є і російські компанії. Повний список оприлюднено тут.

Як повідомляв OBOZREVATEL, РНБО 2 квітня ввела санкції проти 10 фізичних осіб. За словами глави держави, цих людей можна назвати топдесяткою української контрабанди. Обмеження мають на увазі блокування активів і майна.

Зеленський запевнив, що це перша, але не остання "десятка".