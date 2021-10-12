В Украине резко изменятся цены на подсолнечное масло: уже платим в разы больше, чем в ЕС

В Украине стоимость подсолнечного масла может в ближайшее время увеличиться с около 70 до 100 грн за литр. И то при том, что уже сейчас, к примеру, в Италии оно стоит почти в три раза меньше, чем в Украине.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Главная причина грядущего подорожания – себестоимость производства масла из-за резкого подорожания газа увеличится на 5-10% (для бизнеса цена взлетела за несколько месяцев с 15 до 38 грн за куб), рассказывает владелец группы компаний "ГрадОлия", член Украинского совета бизнеса Станислав Таршин.

"Ситуация усугубляется тем, что одновременно происходит значительный, почти на 25%, рост других составляющих затрат переработки, таких как электроэнергия и гексановый растворитель, составляющих более 30% себестоимости производства", – поясняет эксперт.

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По его оценкам, если ситуация с ценами на энергоносители не изменится, то вскоре в магазине литр масла можно будет купить за цене выше 100 грн. Украинцы, вероятно, будут искать более дешевые аналоги, к примеру, даже оливковое масло для жарки.

Эксперты называют целый ряд причин для такой ситуации:

украинские цены зависят от мировых, но снижаются более медленно;

на экспортную продукцию украинские производители не платят НДС, а за масло, которое продается в ЕС, приходится отдавать 20% налога на добавленную стоимость;

в ЕС есть конкуренция на рынке подсолнечного масла, в то время как в Украине в основном местное производство.

В 2021 году в большинстве стран Европы цены на масло взлетели в 1,5-2 раза. Это произошло на фоне относительно хорошего урожая и сравнительно невысокого спроса. За таким спросом последовал резкий откат: подсолнечное масло начало дешеветь, некоторые страны перешли на более дешевые растительные жиры, кто-то начал антимонопольное расследование, а в других государствах решили использовать накопленные запасы.

OBOZREVATEL подробно писал о том, как должно выглядеть настоящее масло и какие фирмы чаще всего фальсифицируют продукцию.

Ранее раскрыли нелегальное производства масла. Физлицо-предприниматель Ольга Викторовна Матвиенко производила тонны продукции, в которой вовсе не обнаружили молочные жиры (по правилам масло должно полностью состоять из молочных жиров).