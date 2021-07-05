Украинцам продавали фальсификат масла: молоко в производстве не использовали вовсе

В Украине раскрыли нелегальное производства масла. Физлицо-предприниматель Ольга Викторовна Матвиенко производила тонны продукции, в которой вовсе не обнаружили молочные жиры (по правилам масло должно полностью состоять из молочных жиров).

Как говорится в сообщении Госпродпотребслужбы, контролирующие органы вместе с полицией обнаружили незаконное производство, когда проверяли поставщиков пищевой продукции в школы и коммунальные предприятия. "В ходе проверки выявлено и изъято масло (производства ФЛП Матвиенко О.В.), которое было направлено на лабораторное исследование. Исследование продукта показало, что в так называемом "масле" были полностью отсутствуют молочные жиры", – говорится в сообщении.

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Во время обысков изъяли 16 тонн фальсифицированного масла и оборудование для его производства, в том числе, упаковочные материалы других производителей. Отметим, Ольга Матвиенко занимается поставками молочных продуктов уже почти 22 года.

В 2021-м она продала 1100 литров молока "Оператору газораспределительной системы "Киевоблгаз" и заработала на этом 27,5 тыс. грн. Ее производство находится в Тараще, Киевская область.

Отметим, отличить фальсификат масла от настоящей продукции без профессионального оборудования и лабораторных исследований практически невозможно. Из растительных жиров по закону могут изготовлять только маргарин, масло же должно полностью состоять из молочных. Для экономии производители либо смешивают молочные жиры с растительными, или же вовсе полностью их подменяют. Это приводит к возникновению трансжиров, которые приносят вред здоровью человека.

Ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, как должно выглядеть настоящее масло и какие фирмы чаще всего фальсифицируют продукцию.