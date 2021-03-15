В Украине может появиться новый вид пенсий 'за особые заслуги'

В Комитете по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Верховной Рады Украины (ВРУ) предложили устанавливать пенсии гражданам, награжденным Почетной Грамотой ВРУ или Грамотой ВРУ.

Об этом сообщили на официальном сайте парламента. По законопроекту №3002 докладывал заместитель председателя Комитета Михаил Цымбалюк.

Такое предложение аргументировали тем, что сейчас в Украине пенсии за особые заслуги в частности получают лица, награжденные Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Украинской ССР или Грамотой Президиума Верховного Совета Украинской ССР.

В комитете считают, что таким образом Закон оставляет без внимания и надбавки к пенсии большое количество украинцев, которые внесли весомый вклад за годы независимости.

"В этой статье обделяются вниманием лица, которые за годы независимости Украины сделали весомый личный вклад в различных сферах жизнедеятельности, имеющих заслуги перед Украинским народом в становлении и укреплении страны как демократического, социального, правового государства, способствовали обеспечению прав и свобод граждан, развитию демократии, парламентаризма и гражданского согласия в обществе, активно участвовали в законотворческой деятельности", – сказано в сообщении.

Мысли нардепов разделились относительно того, должна быть выплата при получении такой награды одноразовой или регулярной. Комитет будет рекомендовать Раде рассмотреть этот законопроект на пленарном заседании.

Напомним, украинцам с 1 июля проведут очередную индексацию пенсий. Это связано с пересмотром прожиточного минимума. Увеличатся минимальная и максимальная пенсии.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 2022 снова ужесточат требования для выхода на пенсию в 60 лет. Норму стажа увеличат на 12 месяцев. Также увеличатся и требования для тех, кто сможет выйти на заслуженный отдых в 63 года.