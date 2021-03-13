Часть украинцев не сможет выйти на пенсию в 60 лет: требования ужесточат несколько раз

В Украине с 2022-го снова ужесточат требования для выхода на пенсию в 60 лет. Норму стажа увеличат на 12 месяцев. Также увеличатся и требования для тех, кто сможет выйти на заслуженный отдых в 63 года.

Об этом говорится в законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Кроме того, с 1 апреля 2021-го увеличится общий пенсионный возраст для женщин – с 59,5 до 60 лет.

Кто сможет выйти на пенсию в 60 лет:

в 2022-м – от 29 лет стажа;

в 2023-м – от 30 лет стажа;

в 2024-м – от 31 лет стажа;

в 2025-м – от 32 лет стажа;

в 2026-м – от 33 лет стажа;

в 2027-м – от 34 лет стажа;

в 2028-м – 35 лет стажа.

Кто выйдет на пенсию в 63 года:

в 2022-м – от 19 до 29 лет стажа;

в 2023-м – от 20 до 30 лет стажа;

в 2024-м – от 21 до 31 года стажа;

в 2025-м – от 22 до 32 лет стажа;

в 2026-м – от 23 до 33 лет стажа;

в 2027-м – от 24 до 34 лет стажа;

в 2028-м – от 25 до 35 лет стажа.

Кто выйдет на пенсию в 65 лет:

в 2022-м – до 19 лет стажа;

в 2023-м – до 20 лет стажа;

в 2024-м – до 21 года стажа;

в 2025-м – до 22 лет стажа;

в 2026-м – до 23 лет стажа;

в 2027-м – до 24 лет стажа;

в 2028-м – до 25 лет стажа.

Тем, кому не хватает стажа, разрешат его докупить. С начала 2021-го один год страхового стажа стоит 31 860 грн.

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