Украинцам пересчитают пенсии летом: кто получит прибавку в 850 грн

Украинцам с 1 июля проведут очередную индексацию пенсий. Это связано с пересмотром прожиточного минимума. Увеличится минимальная (на 85 грн) и максимальная (850 грн) пенсии.

Перерасчет предусмотрен утвержденным бюджетом Пенсионного фонда. Вместе с тем увеличатся и надбавки за сверхнормативный стаж (они составляют 1% от минимальной пенсии за каждый год).

Согласно закону, украинские пенсионеры должны получать выплату, размер которой не меньше прожиточного минимума. Вместе с ростом последнего показателя пересчитают и выплаты. Также стоит отметить, что реальный прожиточный минимум в Украине значительно выше.

Как говорится в данных Минсоца, даже с учетом устаревшей методике расчета, прожиточный минимум должен быть почти в два раза больше, чем действующий. Минимальная пенсия устанавливается в размере прожиточного минимума для неработоспособных.

При этом в бюджет страны закладывают устаревшие цифры. Если реальный прожиточный минимум на пенсионера составляет 3370 грн, то в бюджете – всего лишь 1769 грн. Все пенсионеры, которые получают пенсию ниже реального прожиточного минимума, находятся за чертою бедности.

Как уже писал OBOZREVATEL, при пенсии в 3,5 тыс. грн размер прибавки может составить около 385 грн. При переносе решения с марта, например, на декабрь украинцы потеряют 3,4 тыс. грн.

Ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, как будет выглядеть пенсионная реформа от Кабмина и почему ситуация с выплатой пенсий в Украине будет обостряться ежегодно.