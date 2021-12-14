В Украине массово фальсифицируют масло: названы компании-нарушители

На разных сегментах рынка в Украине количество фальсификата составляет от 20 до 80%. Речь идет не только о масле на развес на рынках, но даже о продукции, которую можно встретить в крупных супермаркетах и магазинах. Некачественная продукция регулярно попадает даже в школьные столовые, о чем свидетельствуют результаты проверок Госпродпотребслужбы.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. "Фальсификация определяется сложно. Когда уровень фальсификации 50-90% растительных жиров, легко определить, но когда уровень меньше 10%, то это сделать сложно даже профессионалам", – пояснил руководитель центра экспертиз "Тест" Валентин Безрукий.

В 2021-м целый ряд производителей не прошли проверку. Официально об этом сообщает Госпродпотребслужба. К примеру:

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"Богодуховский молзавод". Фальсифицировнное масло этого производителя обнаружили в школах в Кировоградской области. Ранее поддельную продукцию этого завода также обнаружили в Харькове.

"Белоцерковская агропромышленная группа". В масле этого производителя, которое продавалось под торговой маркой "Премия", крестьянское и сладкосливочное находили растительные жиры.

Фирма "Люстдорф". Масло с растительными жирами продавали под названием"Крестьянское".

"Новгород-Северский сырзавод". Его также продавали под торговой маркой "Крестьянское".

"Эней" . Фальсификат обнаружили в Пистинском лицее Ивано-Франковской области.

"Оди". Речь идет о сладкосливочном масле "Селянське" 73% жира.

"Фальсифицировать масло качественным растительными жирами не всегда выгодно. – говорит глава правления "Споживча довіра" Елена Куликова. – Потому фальсификат делают из отходных жиров животного происхождения. Это все перерабатывается, и уже эти новые жиры, которые промышленность наша создает, попадают в масло".

OBOZREVATEL подробно писал о том, как должно выглядеть настоящее масло и какие фирмы чаще всего фальсифицируют продукцию.

Ранее раскрыли нелегальное производство масла. Физлицо-предприниматель Ольга Викторовна Матвиенко производила тонны продукции, в которой вовсе не было молочных жиров (по правилам, масло должно полностью состоять из молочных жиров).