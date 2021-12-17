Украинцев массово обманывают в супермаркетах: главные схемы

В Украине накануне праздников значительно растет число покупателей в супермаркетах. Вместе с тем увеличивается и число случаев обмана: продавцы продают испорченный товар, обсчитывают на кассах и устанавливают ненастоящие скидки.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Неликвидный товар можно встретить среди акционного в период резкого роста спроса, ведь в другое время его, вероятно, никто уже не купит, говорит глава правления ассоциации "Споживча довіра" Елена Куликова. Она советует внимательно рассматривать продукцию, которую вы хотите приобрести, проверить, нет ли там каких-либо дефектов.

Фальшивые скидки. Иногда после скидки товар стоит даже дороже, чем до нее. Кроме того, иногда продавцы специально завышают цены, чтобы затем предоставить "огромную скидку". Исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов рассказал, что сам становился свидетелем таких невероятных ценовых уступок. К примеру, одна из торговых сетей продавала сосиски со скидкой аж в 93%! Правда, изначально они якобы стоили 2 тыс. грн, а вот по акции всего лишь 119,90 грн.

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Кроме того, из-за большого количество покупателей, очередей, бывают также и случаи обмана на кассах. Лучший способ их избежать – использовать для оплаты безналичный расчет (банковскую карту). В таком случае единственный способ обмануть покупателя – вбить в чек ту позицию, которой на самом деле покупатель не приобретал.

Также эксперты советуют проверять чек и сдачу возле кассы. Если же нашли ошибку, нужно требовать у администратора магазина пересчитать кассу, просмотреть записи видеокамер.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в немецкой компании Schwarz Group – владельце сети популярных в Европе супермаркетов Lidl, заявили, что пока не готовы назвать страны для потенциального расширения. Ранее в СМИ заявили, что сеть якобы уже готова зайти на украинский рынок.

Также Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против российской сети Mere. Таким образом, ее супермаркетам запрещено работать в нашей стране.