Украинцев массово обманывают в магазинах и супермаркетах: какие схемы используют и на что обращать внимание

Накануне Рождества и Нового года количество покупателей в магазинах и супермаркетах увеличивается в несколько раз. Продавцы используют этот период, чтобы избавиться от залежавшегося товара и продуктов, срок годности которых подходит к концу. Чтобы привлечь внимание покупателей, продукцию пытаются реализовать под видом хороших скидок и акций. Однако часто в таких случаях можно столкнуться с обманом.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Вместе с качественным товаром продают "неликвид"

Такой товар можно встретить среди акционного в период резкого роста спроса, ведь в другое время его, вероятно, никто уже не купит, говорит глава правления ассоциации "Споживча довіра" Елена Куликова. Она советует внимательно рассматривать продукцию, которую вы хотите приобрести, проверить, нет ли там каких-либо дефектов.

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Особенно это касается уцененной продукции или той, которая продается по акции: "Недавно во время одного из рейдов мы обнаружили красную рыбу. Она была с нормальным сроком годности, но шла по акции. Мы сначала не поняли, в чем дело. Но когда стали рассматривать ее очень близко, то заметили, что там была повреждена упаковка. А на самой рыбе была плесень, в той части, где она соприкасается с фольгой. Когда берешь продукт – этого не видно. А на самом деле там есть проблемы. Такую продукцию употреблять в пищу нельзя".

По словам Куликовой, в период предпраздничного ажиотажа супермаркеты периодически "сбрасывают" такую неликвидную продукцию, которую следовало бы вовсе убрать с полок.

Львиная часть скидок – маркетинговый ход

Иногда после "скидки" товар стоит даже дороже, чем до нее. Кроме того, иногда продавцы специально завышают цены, чтобы затем представить "огромную скидку". Исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов рассказал, что сам становился свидетелем таких невероятных ценовых уступок. К примеру, одна из торговых сетей продавала сосиски со скидкой аж в 93%! Правда изначально они якобы стоили 2 000 грн, а вот по акции, всего лишь 119,90 грн.

"На самом деле товар сколько стоил, столько и стоит, возможно, они даже немного подняли цену. У нас есть закон, который регулирует эти отношения, не просто так акции устанавливаются, но по факту бывает разное. Люди также часто жалуются, что ценники не совпадают, недовес, пробивают больше товара, чем человек покупает", – говорит он.

Больше просрочки и меньше качества

По словам Несмиянова, серьезная проблема есть также с простроченной продукцией. Ее могут продавать напрямую или же частично смешивать со свежим товаром. Если продукт испортился, то тогда могут сделать скидку или уценку.

Одно из самых распространенных нарушений – разница в ценниках в торговом зале и на кассе. Хотя покупатели по закону имеют право заплатить ту цену, которая указана именно в зале. С проблемами можно столкнуться и при расчете за товар, особенно если вы пользуетесь наличкой.

"Магазин может быть вообще не при делах. Но если контроль не сильный, сами кассиры могут попытаться вас обсчитать. Заметили обсчет – вызывайте администратора и фиксируйте случай. Даже если вы дали 500 грн, а вам дали сдачу будто с 200 и вы уже отошли от магазина, не переживайте. Главное вернуться в течении нескольких часов", – говорит Несмиянов.

В таких ситуациях эксперт советует вызывать начальника охраны, рассказывать ему суть инцидента, чтобы тот далее пересмотрел записи с видеокамер. Так можно будет увидеть, что делал кассир, когда рассчитывал покупателя: закинул деньги в кассу или себе в карман.

В последнее время из-за подорожания продуктов питания супермаркеты используют еще одну уловку. Все чаще указывают стоимость за 100 грамм, а не за упаковку, чтобы цена казалась более привлекательной. Ранее это касалось только конфет, сыров и колбас на развес, а теперь метод распространяется и на другие товары.

"Это чистая манипуляция. Мы подходим, берем, допустим, куриное филе или курицу, видим цену – 18 грн. А это за 100 грамм. Иногда мы хотим сэкономить и обращаем внимание только на крупные цифры, не смотрим, что написано мелким шрифтом. Но нужно читать весь ценник", – говорит Куликова.

Она прогнозирует, что ближе к Новому году цены на продукты вырастут еще сильнее. Поэтому советует уже сейчас купить к праздничному столу товары с длительным сроком хранения.

Не стоит дожидаться, когда продажи в супермаркетах увеличатся в несколько раз. Так можно избежать не только длинных очередей на кассах, но и разборок с акционными ценниками, которые сотрудники якобы не успевают поменять.