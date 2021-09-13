Просроченные продукты и малина с плесенью: какие нарушения обнаружили в "Ашане" и что стоит знать

В одном из супермаркетов сети "Ашан" в Киеве эксперты во время проверки обнаружили килограммы просроченных конфет, рыбу без маркировки, ягоды с плесенью, а также икру, которую должны были изъять из прилавков еще четыре месяца назад.

Результаты проверки в YouTube опубликовал исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов. Так, в магазине продавали икру со скидкой в 11%, которая была изготовлена 7 декабря 2020-го и которую можно было хранить только до 7 мая 2021-го. Однако эксперт обнаружил ее в магазине с относительно небольшой скидкой 5 сентября 2021-го. То есть продавцы в течение четырех месяц пытались реализовать просроченный товар.

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Такое же нарушение обнаружили и в рыбе. Ее продавали со скидкой в 42%, правда, просрочка составила всего один день.

Мороженое, которое согласно маркировки еще можно было продавать, судя по состоянию, хранили с нарушениями: вероятно, оно уже размораживалось, а затем заново было заморожено и из-за этого потеряло свою форму.

А вот конфеты, которые нужно было продать еще в мае, оставили на прилавках до сентября. Халва, которую продавали в "Ашане", частично были просроченными. Худшая ситуация была с ягодами. В них обнаружили плесень. Например, в малине, хотя при этом, согласно маркировке, сроки хранения не нарушены.

"Согласно закону О защите прав потребителей, в таких случаях можно вернуться в магазин, вернуть испорченную продукцию и забрать свои деньги назад", – пояснил Несмиянов.

После проверки несколько продавцов супермаркета ознакомились с обнаруженными нарушениями и товар изъяли из оборота. Также стоит отметить, что в мясном отделе нарушения эксперты не нашли. А та продукция, срок годности истекал в следующий час, был вовремя изъята администрацией.

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