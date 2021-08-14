В "Мегамаркете" охранники напали на покупателей, которые нашли просрочку. Скандальное видео

В супермаркете "Мегамаркет" недалеко от м. Олимпийская в Киеве эксперт в сфере защиты прав потребителей Максим Несмиянов обнаружил просроченное масло, торты. Нарушения эксперт вместе со своим коллегой снимал на камеру мобильного телефона. Однако вскоре к молодым людям подошли охранники и продавцы, которые не давали передвигаться по магазину, а затем применяя физическую силу прекратили съемку.

Ролик с проверкой супермаркета опубликован на странице Несмиянова в YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца). Так, первую просрочку обнаружили в кондитерском отделе. Вначале продавец дала покупателю торт. Но когда услышала, что он просрочен, попыталась выхватить его с рук покупателя, а затем позвала "Ивановну". По словам Несмиянова, таких тортов в холодильнике – около шести.

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В молочном отделе Несмиянов нашел около 40 просроченных пачек сливочного масла. Все они находились в температурном режиме, который значительно сокращает срок его хранения. Охранники супермаркета начали толкать двух покупателей, закрывать камеру рукой. Кроме того, они утверждали, что в магазине якобы запрещено проводить съемку. При этом по закону запретить снимать себя и товар никто не имеет право. Более того, в супермаркете ведут видеосъемку. Как супермаркет, так и продавец имеет право производить видеосъемку в публичных местах.

"Снимать вы не можете! Снимать вы не можете", – утверждал сотрудник охраны супермаркета.

"Уберите камеру свою, вы не имеете право меня снимать. Вы нарушаете мое право! Вы кто вообще такой? Вы покупатель?" – заявили сотрудники магазина. Затем они забрали тележку с просроченной продукцией.

Напомним, ранее из Польши в Украину также ввозилось печенье с опасным для здоровья пальмовым маслом (поставлялось в "АТБ-Маркет"). Всю продукцию изъяли с прилавков, но эксперты отмечают: эта ситуация не редкость. По их словам, 90% такого товара на рынке несет потенциальную угрозу здоровью потребителей.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Украине до 50% крепкого алкоголя, который продается на рынке, – фальсификат. Наибольшая вероятность купить дорогой алкоголь хорошего качества в больших, сетевых магазинах, которые работают с проверенными поставщиками. А вот фальсификат можно найти во всех других точках.