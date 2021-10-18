В Lidl прокомментировали информацию о выходе на рынок Украины

В немецкой компании Schwarz Group – владельце сети популярных в Европе супермаркетов Lidl, заявили, что пока не готовы назвать страны для потенциального расширения. Ранее в СМИ заявили, что сеть якобы уже готова зайти на украинский рынок.

Такой ответ получили журналисты "Бабеля" в ответ на запрос. В Schwarz Group отметили, что не могут назвать страны, расположения магазинов или даты их открытия.

При этом там добавили, что потенциальные возможности расширения постоянно анализируют.

"Lidl постоянно анализирует потенциальные возможности расширения и анализирует условия местного рынка и потенциал клиентов. Пожалуйста, поймите, что сейчас мы не можем комментировать потенциальные целевые страны, места расположения магазинов или даты открытия", – сказано в ответе компании.

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Lidl – крупнейший продуктовый ритейлер в Европе. Сеть работает в таких странах, как США, Швейцария, Сербия, а также во многих странах Европейского союза. Всего по миру расположено 12 тысяч магазинов Lidl.

Бизнес-модель этой сети пытались скопировать основатели АТБ – днепропетровские бизнесмены Геннадий Буткевич, Евгений Ермаков, Виктор Карачун и Сергей Тарасюк. Супермаркеты Lidl отличаются большими скидками, дешевой продукцией и при этом отсутствием качественных витрин и дорогого оборудования. Детальнее об этом – в материале.

Ранее издание Lebensmittel Zeitung писало, что сеть уже якобы готова зайти на украинский рынок. Более того, в издании утверждали, что компания назначила руководителя главного офиса, который ранее возглавлял эту же сеть в Польше.

Как сообщал OBOZREVATEL, Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против российской сети Mere. Таким образом, ее супермаркетам запрещено работать в нашей стране.