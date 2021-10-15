СНБО ввел санкции против российской сети Mere: магазины работать не будут
Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против российской сети Mere. Таким образом, ее супермаркетам запрещено работать в нашей стране.
Об этом на брифинге 15 октября заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. По его словам, сейчас магазин сети есть только в Белой Церкви Киевской области.
"Сейчас магазин Mere работает только в Белой Церкви, но и он теперь должен закрыться", – сказал секретарь СНБО.
Отметим, что российской сетью "Светофор", проектом которой является Mere, владеют бизнесмены из российского Красноярска Сергей и Андрей Шнайдеры.
Сеть позиционирует себя как "жесткий дискаунтер с ценами ниже, чем у конкурентов".
Ее магазины есть в Латвии, Литве, Эстонии, Польше, Сербии и Германии.
О том, где в Украине появились магазины Mere и почему их без санкций невозможно было закрыть, читайте в нашем материале.
Как сообщал OBOZREVATEL, 15 октября СНБО на очередном заседании ввел санкции и утвердил ряд важных для страны документов.