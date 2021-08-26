Минфин разработает механизм определения доходов украинцев

Министерство финансов начало разработку законопроекта о косвенных методах определения доходов. Соответствующая инициатива может быть представлена уже в 2021 году.

"Мы сторонники именно этой модели. Это вопрос дискуссионный. Многие не поддерживают косвенные методы определения доходов", – заявил министр финансов Сергей Марченко. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

По его словам, это хорошая практика, когда Государственная налоговая служба может оценить после декларирования прирост состояния. Глава Минфина подчеркнул, что эта инициатива была основным условием Международного валютного фонда.

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"У МВФ были замечания. В частности, относительно порядка применения. Основное условие МВФ – применение косвенных методов контроля", – резюмировал Марченко.

Напомним, в Украине в 2022 году введут новые способы налогового контроля: будут использовать косвенные методы определения реальных доходов. В результате, к примеру, если сделать крупную покупку, налоговая сможет спросить: заплачены ли с этой суммы налоги.

И те, кто не сможет подтвердить легальный источник дохода, вынужден будет заплатить 18% подоходного налога со всего неаргументированного заработка.

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