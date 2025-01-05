'Такое случится и с Путиным'. Дмитрий Олейник – о киногерое, списанном с диктатора, судьбе своего дома в Крыму и карьере пивовара

Дмитрий Олейник – звезда кинокартины "Дом "Слово". Бесконечный роман", которая стала едва ли не самым обсуждаемым фильмом 2024 года. В ленте, посвященной судьбе легендарных украинских литераторов, ставших жертвами советских репрессий, актер сыграл вымышленного поэта Владимира Акимова, похожего на диктатора Владимира Путина во время его службы в КГБ.

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В интервью OBOZ.UA Дмитрий Олейник признался, почему режиссер картины советовал ему не копировать манеры и поведение Путина, и предположил, что будет ждать кремлевского диктатора в скором будущем. Артист также рассказал о закулисье еще одной громкой премьеры 2024 года – кинокартины "БожеВільні", и впервые раскрыл страницы личной жизни.

– Дмитрий, когда во время премьеры картины "Дом "Слово". Бесконечный роман" журналисты предположили, что, работая над ролью, вы многое взяли из образа молодого Путина (даже визуально – серая мышь с блуждающим взглядом), вы, смеясь, отвергли догадки.

– Не то что мне не понравилось такое сравнение. Я шутил, мол, посмотрите, в жизни я совсем другой, просто так вышло. В фильме действительно есть намеки на Путина, даже очень прямо указывается на это. И хорошо, что зрители проводят такие параллели. Спойлерить не буду, возможно, кто-то еще не видел картину, но история моего персонажа закончится очень предсказуемо. Уверен, что такое случится и с Путиным. Дай Бог ему такой судьбы.

А что касается визуального сходства, то, как мне кажется, его нет. Ну, может, немного, благодаря работе гримеров (улыбается). По поводу сходства характеров мы обсуждали это с режиссером Тарасом Томенко и пришли к мнению, что повадки Путина и манеру разговаривать копировать неуместно. Мы опасались скатиться в какую-нибудь, знаете, пародию, а это все-таки художественный фильм. Поэтому я работал, прислушиваясь к своим ощущениям и, конечно, следуя наставлениям, которые шли от режиссера.

– Чем вас лично поразила эта киноистория?

– В картине много громких персонажей, которые показывают с очень интересной стороны – более бытовой. Мы же привыкли, что эти величественные писатели и поэты – Хвылевой, Тычина, Сосюра, Остап Вишня – герои наших учебников, которые воспринимаются как нечто такое, что было давно. Памятники, грубо говоря. А здесь они – обычные люди, которые влюбляются, выясняют отношения, играют вместе в волейбол. Хвылевой, к слову, был очень искусным конькобежцем, вы знали об этом? Я тоже нет. И, раскрывая для себя эти личности, их произведения перечитываешь уже по-другому. Понимаешь, что предшествовало их написанию – как жили, что чувствовали авторы.

– Каким был для вас страшный день 24 февраля 2022 года?

– Накануне, 23 февраля, мы играли в Театре на левом берегу Днепра представление "Эрендира не хочет умирать" об оккупации Украины Советским Союзом. Вот так символично сложилось, что рассказывали о колонизации, которая была когда-то, а между тем на нас надвигались новые угрозы. Надо сказать, что разговоры о войне шли отовсюду, несколько недель в воздухе висело предчувствие, что вот-вот может случиться страшное. За несколько дней до полномасштабного вторжения я пережил сильный стресс, натолкнувшись в новостях на выступление Путина, где тот объявил, что Россия признает "ДНР" и "ЛНР". Почему-то понял, что это очень серьезно. По сути – скрытое объявление войны.

Возможно, поэтому, когда 24 февраля нас с женой разбудил друг страшной новостью, вел себя рационально. Сразу включился хладнокровный расчет: что делать, куда двигаться. Первую ночь мы провели в подвале дома, где тогда жили. Это старая пятиэтажка, еще послевоенная, строилась немцами, проходившими в Киеве репарации. Устроили там бомбоубежище, расчистили пространство на территории, которая раньше была складом каких-то вещей, вероятно, ресторанных. Стояло очень много весов, еще советских, разной посуды.

В тот же день нам удалось взять билеты на поезд в Черновицкую область, где живут мои родители. Как только приобрели билеты, сайт "Укрзалізниці" лег из-за безумного количества запросов. А когда приехали на вокзал, там был просто апокалипсис. Такого количества людей никогда не видел. Конечно, проводники пускали всех пассажиров – и с билетами, и без. Подбежали к вагону – огромная очередь. Предполагали, что вообще не сможем войти, люди были везде – в проходах, тамбуре. И каково было удивление, когда зашли в поезд и увидели, что наши места свободны, их никто не занял. Это об уровне самоорганизации и воспитанности украинцев.

Какое-то время мы находились на западе Украины. В первые дни пытались вывезти бабушку жены из Харькова – это оказалось достаточно сложной задачей. Дальше – волонтерили. Моя родная сестра тем временем нашла временное убежище в Варшаве, работает от ООН с нашими беженцами. Интересно, что работу нашла благодаря украинке из Харькова, которая, как выяснилось при знакомстве, видела мои представления в Киеве. Вот такой тесный мир.

– Как вы жили первые месяцы после вторжения, учитывая, что театры на какое-то время закрылись, кинопроцесс остановился? Актриса Леся Самаева, ваша коллега по столичному Театру драмы и комедии на левом берегу Днепра, рассказывала нам в интервью, что они были для нее с мужем настолько непростыми, что пришлось влезть в долги.

– Да, было тяжеловато, но то, что мы уехали к родителям, в финансовом плане немного спасло. Они живут в селе, рядом с домом есть небольшой огород – вопрос еды был закрыт. Впоследствии мы вернулись в Киев. Началась работа – это был конец мая.

– Всегда было интересно: работа в театре – это прибыльное дело? Можно жить на эти средства так, как хотелось бы?

– Честно говоря, театральный актер всегда должен искать возможность подработки, кроме театра – съемки, дубляж. Несмотря на то что к месячной ставке добавляются еще разные надбавки – за выслугу лет, звание, актерскую категорию, – это не влияет существенно на конечную сумму выплат. Вы хотите, чтобы я назвал конкретную сумму? Где-то до 20 тысяч гривен получают актеры со званиями и выслугой лет. Средняя зарплата – 13-16 тысяч.

– Как изменились во время войны гонорары в кино?

– Конечно, сейчас наблюдается в определенной степени демпинг. Очень тяжелым был первый и второй годы вторжения. Прошлый – немного легче, кинопроизводство начало оживать, хотя актерские гонорары существенно упали – это не секрет. Надо выбирать: либо держаться своей заявленной ранее ставки, либо соглашаться на предлагаемые условия. Сейчас у меня есть интересные предложения на 2025 год, но по контракту пока не могу их разглашать.

– Фильм "БожеВільні" – еще одна громкая премьера в прошлом году, где вы также играете одну из главных ролей. Очень хорошее кино о плохих временах – карательной психиатрии в СССР. Горькая пилюля для скучающих по советскому периоду с колбасой по 2,20.

– Интересная история, как я попал на роль Гамлета – персонажа, определенные действия которого становятся поворотными в сюжете всей картины. Съемки проходили в 2021 году, если не ошибаюсь, летом. Я пробовался сначала на главного героя, которого в картине сыграл Константин Темляк, затем на роль Гамлета. В конце концов режиссер Денис Тарасов сначала выбрал не меня, но буквально за несколько дней до начала съемочного процесса актер, который был утвержден, не смог принять участие в съемках. Позвонили мне. В сущности, я узнал об этом сегодня на завтра. И к утру уже зашел в кадр. Надо сказать, что в актерской профессии в целом нет легких ролей, над всеми надо усердно работать, но сложность этой работы еще и в том, что нужно было обрести определенную тональность этого персонажа. Если вы видели фильм, понимаете, о чем говорю.

К слову, с первого января "БожеВільні" вышли на Netflix. Зрители, не успевшие увидеть картину в кинотеатрах, могут посмотреть ее на этой платформе (по состоянию на начало января фильм оказался на пятом месте среди самых популярных лент в Украине на Netflix. – Ред.). Надеюсь, что и "Дом "Слово" тоже скоро появится на какой-то из платформ, потому что даже среди моих родных ситуация с ее просмотром такова: мама приезжала на премьеру, смотрела фильм, а папа – нет, очень хочется, чтобы тоже посмотрел. "БожеВільні" родители еще не видели, сделаю им подписку на Netflix.

Так случилось, что на большом экране мама впервые увидела меня именно в "Доме "Слово". Очень волновалась. Я сидел на премьерном показе рядом с ней, и эти волнения сполна мне передались – воспринимал их как свои. После она призналась, что очень счастлива. Родители вообще всегда меня очень поддерживали во всех начинаниях. И когда решил поступать в училище искусств, потом – университет культуры.

– Ваш однокурсник в вузе – один из самых известных театральных режиссеров Иван Урывский, автор постановки "Конотопская ведьма" в Театре Франко, билеты на которую расходятся в считаные минуты после начала продажи. Какие у вас отношения?

– Я играю два спектакля Ивана Урывского в театре "Золотые Ворота" – "Украденное счастье" и "Фрекен Юлия". С ним осенью были на гастролях, туда приезжал и Иван, потому что это довольно сложная постановка, там очень многое зависит от света, музыки. Поэтому ее нужно адаптировать к другой площадке. Для этого, собственно, Иван и приезжал. Тогда мы с ним виделись.

Мы в очень хороших отношениях, но, так как работаем в разных театрах, пересекаемся нечасто. В студенческие годы жили некоторое время в одном общежитии. На пятом курсе жилье в вузе нам уже не предоставляли, мы арендовали. И когда заканчивали университет, Иван ехал работать в Одессу, где начинал свой творческий путь. В квартире, которую снимал, поселился я. А когда ставили "Фрекен Юлию", он определенный период жил у меня.

– Вы родились и выросли в Крыму, у вас есть там семейный дом – жилье дедушки и бабушки. Давно его видели?

– Последние фотографии еще до полномасштабного вторжения нам присылали соседи, присматривавшие за домом. К сожалению, в свое время жилье пережило нападение мародеров, пришлось впоследствии забить окна досками. И сейчас судьба дома нам неизвестна. Папа потерял связь с соседями, которые живут рядом, главным образом из-за разных взглядов на войну, которую Россия развязала на территории Украины.

Я был в Крыму последний раз в 2013 году – на похоронах дедушки, бабушки не стало годом раньше. Они жили в небольшом селе – это родина папы. Огородик, уютный дом. Мы с родителями и сестрой жили в поселке, в маленькой хрущевке, поэтому все лето я проводил у дедушки с бабушкой – это очень приятные воспоминания беззаботного детства. Часть из них утрачена, однако меня не оставляет вера, что рано или поздно все вернется. Я снова поеду в Крым. Не только для того, чтобы увидеть наш дом, но и чтобы проведать могилы родных.

– В интервью вы рассказываете о жене, однако мы ничего не знаем о ней – а интересно!

– С Таисией Тимашевой мы познакомились в университете студентами. Она училась на актерском, на два курса младше меня. В январе будет десять лет, как мы начали встречаться. А с 2021 года – официально женаты. Она работает в театре "Личности", занимается его контентом – рекламированием, ведением соцсетей. Параллельно работает по этой же профессии еще в одной компании.

– Как известно, в феврале у актеров, имеющих бронь от театров, будет пересматриваться срок действия отсрочки от мобилизации. Какими будут ваши шаги, если получите повестку в армию?

– От воинского долга никуда убегать не буду. И рано или поздно, думаю, каждый мужчина окажется на защите родины. Я пока не проходил военную подготовку, но думаю над этим: какая это может быть военная профессия, в каком подразделении можно найти свое место, чтобы на тот момент, когда получу призыв, быть максимально готовым.

– В одном из ваших спектаклей "Хлебное перемирие" по пьесе Сергея Жадана, в которой играете главную роль, звучат фрагменты российской попсы. Что чувствуете, когда слышите их?

– Конечно, когда слышишь это, начинает триггерить, потому что давно отказался от каких-либо продуктов российского производства. Однако музыка исполнителей из страны-агрессора задействована в этой постановке ради контекста, что оправдано именно тем временем, о котором идет речь, персонажами и видением режиссера. И на нашем сайте, где анонсируется спектакль, есть предупреждение: "Звучит российская попса, но никакие средства за проигрывание композиций во время спектакля исполнителям не идут".

– Кроме актерства, имеете к чему-то еще пристрастие?

– Я варю пиво. Это все действительно очень случайно началось – с обычной кастрюльки на кухне. Собственно, оно и остается таким, просто кастрюлька стала немного более вместительной и автоматичной. Как-то увидел в кинофильме, что один из персонажей увлекается таким. Попробовал сам, понял, что это интересное для меня занятие, которое дает прекрасную возможность переключить мозги. Кроме того, пивоварение – это тоже творчество. Комбинируешь разные вкусы, рождаешь что-то новое, получаешь фидбек.

Я делаю темное, светлое пиво, кислое, сладкое, с добавками фруктов, овощей. Экспериментирую, провожу опыты. Например, последнее мое пиво со вкусом борща. Там присутствуют и свекла, и томаты, и всевозможные специи. Делал пиво с кокосом – мне очень нравится такой вкус. С манго можно делать пиво. Мир пивоварения на самом деле так широк, что, когда ты начинаешь его открывать, понимаешь, что ограничений твоей фантазии просто не существует. Главное, чтобы это было вкусно.

– Так как это домашний напиток, без консервантов, пожалуй, каждый раз нужно быстро организовывать его дегустацию, чтобы не испортилось?

– На самом деле хорошее пиво, сделанное по всем правилам, может храниться очень долго. Мои напитки стоят и по полгода. Конечно, есть сорта, которые нужно употреблять только свежими, но в целом если соблюдаешь необходимые санитарные условия, то напиток никоим образом не испортится в течение какого-то времени. Если вам рассказывают о пиве, которое живет всего несколько дней, то это означает только одно: где-то на производстве не полностью настроены все необходимые процессы приготовления. Я думаю о том, чтобы расширить свое маленькое производство. Скажем так: оцениваю все риски.

– Каким будет ваш 2025 год?

– Мечтаю работать и быть максимально полезным обществу. Многие мои друзья воюют, мобилизуются коллеги. Все они имеют много потребностей, уверен, что наши возможности помогать ребятам не будут гаснуть. Мы все не будем раскисать. Конечно, можем мечтать о победе, говорить постоянно, что это может закончиться или не закончиться, но на самом деле война продолжается. И моя главная мечта только одна: чтобы те, кто сейчас воюет, вернулись домой живыми.

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