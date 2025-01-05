Блог | Почему вместо омоложения, морщины лишь увеличиваются: что нужно знать о фейсбилдинге
На сегодняшний день методика фейсбилдинга, или гимнастики для лица становится всё более популярной. Многие блогеры и сторонники естественного ухода за кожей активно пропагандируют упражнения для укрепления мышц лица, обещая эффект омоложения и улучшения внешнего вида. Мотивируют свою позицию тем, что не нужно применять никакие фармацевтические средства и космеологические процедуры, польза может быть только от естественной гимнастики.
Но что же на самом деле происходит, когда мы регулярно выполняем эти упражнения? Давайте разберёмся.
Почему появляются мимические морщины?
Мимические морщины – результат гиперактивности мышц лица. Сильная мимика и частое использование определённых мышц могут приводить к образованию заломов кожи. Например, всем знакомы морщинки вокруг глаз, на лбу и в области между бровями. Эти изменения являются естественной частью старения, но чрезмерная активность мимических мышц может ускорить этот негативный процесс.
Что предлагает фейсбилдинг?
Фейсбилдинг – это техника, основанная на идее, что регулярные тренировки мышц лица помогают поддерживать их тонус. На первый взгляд, это звучит логично: мышцы нужно тренировать, чтобы они оставались упругими. Однако такая практика вступает в противоречие с научно доказанными методами ухода за кожей.
Например, инъекции ботулотоксина направлены на расслабление мышц, что позволяет предотвратить появление морщин. А фейсбилдинг, наоборот, предполагает усиление мышечной активности. Возникает логичный вопрос: если чрезмерная активность мышц вызывает морщины, как упражнения могут способствовать омоложению?
Реальный пример из практики
Одна из моих пациенток пришла с жалобой на то, что после четырёх месяцев регулярных занятий фейсбилдингом её морщины стали более глубокими, а новые заломы появились в зонах, где их ранее не было. Она была искренне удивлена таким результатом, ведь ожидала совсем другого эффекта.
Ответ прост: усиленная нагрузка на мышцы лица увеличивает их активность, а это, в свою очередь, способствует образованию новых морщин и углублению существующих.
Стоит ли заниматься фейсбилдингом?
На данный момент нет научных доказательств, подтверждающих эффективность фейсбилдинга в борьбе с морщинами. Наоборот, практика показывает, что такие упражнения могут усугубить ситуацию.
Вместо фейсбилдинга лучше сосредоточиться на проверенных методах ухода за кожей: увлажнении, защите от солнца, правильном питании и процедурах, одобренных дерматологами и косметологами. Конечно, при этом важно найти квалифицированного специалиста, проконсультировавшись с которым, можно подобрать правильный уход, а также полезные для лица медицинские и косметологические процедуры.
Подытожим
Фейсбилдинг может казаться заманчивым решением для тех, кто ищет естественные способы омоложения, но он имеет свои подводные камни. Если вы хотите сохранить молодость и здоровье кожи, выбирайте методы, основанные на науке и поддерживаемые специалистами. Помните, что уход за кожей – это не тренировка, а забота, требующая знаний и деликатного подхода.
Будьте здоровы, красивы и счастливы!