Пустуют набережные и рестораны: почему туристы не едут на зимние каникулы в оккупированный Крым

Новогодний туристический сезон в Крыму снова провалился. Туристы из России не хотят ехать на оккупированный полуостров. Их пугают обстрелы, проблемы со светом и водой, а также высокие цены.

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Алушта: пустая набережная и закрытые рестораны

В Крым на новогодние и рождественские праздники туристы не поехали. Хотя оккупационные власти заявляют, что на зимние каникулы в Крым якобы ожидался приезд 200 тысяч человек. Однако это нереальная цифра. Даже до 2014 года на полуостров приезжали около 100 тысяч отдыхающих. А сейчас, когда Крым стал прифронтовым полуостровом и тут звучат сирены и раздаются взрывы, сюда едут в разы меньше туристов.

Как всегда, частично заполнены санатории и пансионаты, куда бесплатные путевки раздают пенсионерам, участникам СВО, малообеспеченных гражданам РФ. Правда, на полуострове не так много здравниц, которые работают круглогодично. А вот гостиницы стоят практически пустые.

"Немного гостей приехали в такие города, как Ялта, Алушта, Севастополь. Все остальные населенные пункты уже давно забыли, что такое туристы зимой. Едут в основном сами жители Крыма, у которых нет моря. Просто хотят вырваться и подышать морским воздухом, сходить в горы. Но их мало", – рассказывает пенсионерка из Алушты Ольга Павловна.

Она говорит, что ей звонят постоянные клиенты и спрашивают, часто ли бывают тревоги, что с водой, что со светом.

"Я не буду им врать и говорить, что все у нас хорошо. Обстрелы есть, опасность атаки на Крымский мост есть. Горячая вода подается по часам, поэтому многие установили бойлеры. Но и холодная вода часто пропадает, потому что за 10 лет ничего власть не сделала для людей. С газом тоже бывают перебои", – жалуется крымчанка.

На улицах и набережной Алушты отдыхающих совсем немного, даже несмотря на хорошую погоду, сейчас в Крыму тепло.

"Я сама с подругой гуляла на набережной Алушты, то мне не понравилось. Все эти иллюминации праздничные старые, они уже несколько лет ими украшают набережную. Выглядят убого, провинциально. Рестораны и кафе возле моря не все работают, а в городе и подавно, много заведений закрыто. Нам, местным, все равно, а туристам нужны развлечения. Цены на продукты на рынках и в магазинах высокие", – перечисляет пенсионерка.

В Ялте пусто на набережной

Также безлюдно и в Ялте, главном курортном городе Крыма. По утрам на набережной можно встретить разве что спортсменов-бегунов. К обеду в основном тут гуляют местные жители, или крымчане из северных районов полуострова.

"В этом году мы на туристов очень-то и не рассчитывали. Люди с деньгами едут за границу отдыхать, в Египет, там тепло и можно купаться в море. Или в другие экзотические страны. В России сейчас с деньгами у людей не очень, не всем даже Сочи или Анапа по карману. Тем более, что там на берег выкинуло тонны мазута с затонувшего танкера.

А в Крыму гости боятся взрывов, боятся застрять на Керченском мосту из-за тревоги или досмотров. Им не нравится, что у нас часто пропадает свет и серьезные перебои с горячей и холодной водой. Кому нужен такой отдых?" – рассказывает жительница Ялты, которая сдает квартиры туристам.

На набережной Ялты по вечерам собирается очень мало народу. Тут выставили торговые ряды мастеров, которые продают свои сувениры, поделки, сладости, чаи и т.п. Но и торговля у них не задалась – покупателей очень мало.

Даже ряды лотков с шашлыками пустуют, продавцов тут больше, чем посетителей. Здесь считали, что туристы еще не приехали и подтянутся уже после новогодней ночи. Хотя это не свершилось.

Видимо, власти Ялты тоже разочарованы отсутствием туристов, город украшен очень скудно.

"Какие-то елки, обтянутые ковролином. Перед зданием городского совета и вовсе убогая елка стоит, стыдно должно быть за такое украшение, наверное, деньги просто украли. На набережной ненамного лучше. Многие рестораны закрыты, нет выручки, а в тех, что работают, – высокие цены", – жалуется туристка из Нижнего Новгорода.

В Севастополе гостей встречает "Екатерина II"

Также скучно и в Севастополе. Многие новогодние мероприятия тут отменены. А возле центральной елки города вместо домиков с угощениями и глинтвейном стоят бетонные укрытия.

Оккупационные власти построили на территории Севастополя так называемый новый Херсонес, хотели сделать его главным развлечением для туристов. Огромные здания сейчас пустуют.

Например, так называемый музей Крыма и "новороссии", огромное здание почти безлюдно. На территории стоит елка, пожалуй, единственная в городе, верхушку которой украшает хотя бы рождественская, а не красная звезда.

Вместе с Дедом морозом и Снегуркой тут гостей развлекают "Потемкин" и "Екатерина II". Но и желающих сфотографироваться с ними мало.

Также в некоторых отелях гостям предлагают программу в стиле "царской России". Блюда по рецептам российской императорской кухни, фотозона с русскими борзыми и шоу балерин. К гостям вместо Деда Мороза и Снегурки выйдут "император Александр III" и его жена "Мария Федоровна".