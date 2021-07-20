В Украине система теневой экономики распространилась на все уровни: таможенник за взятку оплачивает ремонт, строители за полученный доход в конверте оплачивают другие услуги и товары. Львиная доля украинцев официально получает минималку, а живет на зарплаты из конвертов. Единственный выход – обязать украинцев самостоятельно заполнять декларации, самим платить налоги и жестко наказывать за нарушения.

Об этом в комментарии под постом главы редакционного совета OBOZREVATEL Михаила Бродксого в Facebook написал предприниматель Виктор Грысюк. "Сотни тысяч работают на рынках, фабриках, цехах, учреждениях, фирмах или неоформленные, или на минималку, а остальное в конверте... Выход один – декларирование доходов граждан. Всех без исключения, ежегодно. Уплата налогов людьми, а не работодателями. Максимальное наказание за неуплату налогов. Как в США, когда неуплата налогов – тяжкое преступление", – написал Грысюк.

Видео дня

Кроме того, по мнению предпринимателя, нужно ввести жесткий контроль затрат и проверять, соответствуют ли уровень жизни полученному официальному доходу. "А то у нас у чиновников/депутатов мамы/тещи пенсионеры и мультимиллионеры", – возмутился предприниматель.

Отметим, в Украине по действующим правилам заполнять декларации должны только чиновники и политики. При этом налоги за украинцев (НДФЛ, ЕСВ, военный сбор) платит работодатель. В результате многие работающие не знают, сколько на самом деле платят в бюджет.

Отметим, ранее первый вице-премьер – министр экономики Украины Алексей Любченко заявил, что "теневой" фонд оплаты труда в стране оценивается примерно в полтриллиона гривен в год. Также он добавил, что в Украине один официально работающий гражданин содержит двух неработающих.

"Еще почти 11 млн не получили ровным счетом никакого дохода, плюс есть более 11 млн пенсионеров, размер пенсии которых зависит от легально работающих граждан. То есть за счет одного официально работающего содержание двух неработающих. Все эти категории граждан в равной степени пользуются общественными благами, медицинской помощью, образованием, инфраструктурой, субсидиями, льготами", – сказал глава министерства.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине большая часть сотрудников мелкого и среднего бизнеса работают нелегально. По этой причине уровень теневой экономики составляет 50%.