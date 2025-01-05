Труба в переносном смысле, похоже, не только Газпрому, но и всей россии, которая так и не слезла с "нефтяной иглы". Доля доходов в 2023 от продажи энергоносителей в бюджете россии составила 32%. Перекрытие Украиной газового трубопровода из россии в Европу в связи с прекращением контракта это лишь цветочки, ягодки впереди и очень кислые.

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На этой неделе сразу после празднования Нового года в Саудовскую Аравию прилетел Министр МИД нового правительства Сирии. Французы говорят: "Шерше ля фам" (ищите женщину), однако в данном случае это популярное выражение надо перефразировать в другое: "Ищите трубу". Президент Турции Эрдоган за три дня (в отличии от путина) провернул Специальную военную операцию в Сирии и выкинул оттуда Башара Асада, чтобы проложить нефтепровод Саудовская Аравия – Европа и газопровод из Катара в Европу. Турция становится главным хабом энергоресурсов для всего ЕС. Газ и нефть в итоге будут дешевле для потребителя. Так что россия теряет европейский рынок скорее всего навечно. Доля российского газа на рынке Европы составляет сегодня всего 5%, хотя три года назад была 45% .

В 2021 году россия продала Европе 202 миллиарда кубометров газа и нынче у нее одна надежда на Китай, но "Сила Сибири" достигла своей максимальной проектной мощности в 38 миллиардов кубометров в год и на этом все. Проект газопровода "Сила Сибири-2" приказал долго жить, так как Китай отказался инвестировать в этот газопровод, у Москвы же денег нет совсем, их не хватает уже на войну. Теневой флот россии после инцидентов в Финском заливе и Черном море начали вылавливать и задерживать. Нищий народ россии прет воевать в Украину не за Родину и путина, а за деньги, баснословные для глубинной россии. Никто там не пойдет умирать, если эти деньги закончатся. Как в том анекдоте: Паренек в Москве машет руками и останавливает машину. Водитель опускает стекло и с улыбкой спрашивает: "В чем дело?". "Помогите, полицейский участок горит!", - выкрикивает паренек. "Хорошо, - отвечает водитель, - литров пять бензина могу дать".