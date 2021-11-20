Импортные макароны захватывают украинские прилавки: откуда везут

Уже треть всех макаронных изделий, которые продаются в Украине, – это импорт. По предварительным оценкам, к концу 2021 года этот показатель составит 34%. Лидером по поставкам пасты в нашу страну остается Италия, однако макароны везут не только из Европы. В топ-5 поставщиков также вошли Китай и Турция.

Производство собственных макарон в стране при этом падает пятый год кряду. Такие данные обнародовали аналитики Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ).

Топ-5 стран-поставщиков макарон в Украину:

Италия – 50% импорта;

Турция – 21%;

Польша – 20%;

Китай – 2%;

Латвия – 2%.

Импорт макаронных изделий неизменно увеличивается. По итогам 2021 году в Украину завезут около 49,1 тонн продукта, считают эксперты. Это на 7% больше, чем в прошлом году и аж на 82% больше, чем пять лет назад.

Видео дня

За последние пять лет производство макаронных изделий в Украине сократилось на 23%, то есть почти на четверть. Согласно прогнозам, в 2021 году в Украине произведут около 67,7 тыс. тонн продукта.

Украина и сама продает макаронные изделия за границу. Но экспорт гораздо ниже импорта – по итогам года он может составить лишь 5,4 тонны.

Впрочем, это почти в 1,5 раза больше, чем в прошлом году. Такие данные могут свидетельствовать о том, что пока импортные макароны захватывают внутренний рынок Украины, местные производители все активнее работают на заграничных покупателей.

Топ-5 покупателей украинских макарон:

Венесуэла – 37% экспорта;

Молдова – 21%;

Литва – 7%;

Того – 7%;

Латвия – 4%.

Макаронные изделия – не единственный вид продукции, в производстве которого Украина сдает позиции, в то время как растет его импорт. Один из самых показательных примеров – сыр.

Импорт сыра в Украину вырос на 15,2% за год. В то же время, экспорт украинских сыров ничтожно мал. Все дело в их дороговизне: за иностранный "эмменталь" заплатить придется около 155 грн/кг, а за отечетственный "русский" – не меньше, чем 175 грн/кг.

Тревожные звоночки заметили и на рынке свинины. В октябре Украина установила антирекорд по месячным объемам импорта дешевой свинины. Ввезено было более 6 тыс. тонн. Это почти на четверть превышает предыдущий импортный максимум, зафиксированный в августе 2021-го – 4,9 тыс. тонн.

При этом местные свиноводы "сворачивают" производство. Результатом этого может стать исчезновение отечественной свинины с прилавков.

Также OBOZREVATEL сообщал, что Украина впервые в истории закупила огурцы у России. Также этот овощ активно везут из Турции и Беларуси.