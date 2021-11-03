Украинский сыр никому не нужен: почему его почти не покупают

Украина значительно нарастила импорт сыров. С начала 2021 года было ввезено 43,8 тыс. тонн этого продукта, что на 15,2% больше, чем в январе-октябре 2020 года. За этот сыр было заплачено 204,3 млн доллар – на 21,1% больше, чем за тот же период в прошлом году. В то же время, экспорт украинских сыров ничтожно мал. Все дело в его дороговизне: за иностранный "эмменталь" заплатить придется около 155 грн/кг, а за отечетственный "русский" – не меньше, чем 175 грн/кг.

По информации Аgrotimes, главным поставщиком сыра в Украину оказалась Польша. Из нее было ввезено этого продукта на 78,9 млн долларов. Следующими идут:

Германия – из нее было ввезено сыра на 43,3 млн долларов;

Нидерланды – на 19,4 млн долларов.

За этот же период – с начала 2021 года, – объем экспорта украинских сыров составил всего-лишь 5,5 тыс. тонн. За него было заплачено 10,9 млн долларов.

Более того, эти показатели показывают увеличение экспорта. Ведь январь-октябрь 2020 года украинских сыров было продано на 14,8% меньше.

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Больше всего украинских сыров купил Казахстан. После него идут Молдова и Азербайджан.

Главная фактором, почему украинцы не покупают свои сыры – их цена. Импортный продукт банально дешевле.

Причин для этого несколько. Во-первых, дефицит молока и увеличение его цены. По сравнению с той же Польшей или Беларусью, где молоко стоит куда дешевле, в Украине цены на сыры значительно выше.

Во-вторых, огромные наценки дистрибьюторов (около 12%-15%) и торговых сетей (еще 15%-20%). Из-за этого розничная цена украинского сыра может составлять до 200 грн/кг, тогда как европейский продается на 25-50 грн дешевле.

В-третьих, в Украине более дорогое производство. В то время, как на наших предприятиях задействовано большое количество людей (которым нужно платить зарплату, с которой нужно платить налоги), в Европе все максимально автоматизировано.

Из-за того, что импортная молочка дешевле украинской, покупают именно ее. В связи с этим украинским производителям сыра просто некуда девать свой продукт.

В будущем такая ситуация такая ситуация может привести к тому, что мелкие и средние украинские производители будут сворачивать свои производства. Таким образом без поддержки со стороны правительства производство сыров в Украине практически остановится. А оно пока бездействует.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в октябре цена на газ для молочных предприятий увеличилась с 11 до 38 грн/куб.По этой причине переработчики вынуждены поднимать цены на молочные продукты. По прогнозу гендиректора "Яготинского маслозавода" Сергея Косяченко, в ближайшие месяц-два подорожание составит примерно 10%, а часть предприятий даже "не переживут" зиму.