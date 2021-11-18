Украина впервые в истории закупила огурцы у России
На текущей неделе Украина впервые в истории начала импортировать огурцы из России. Как объясняют специалисты, российский овощ весьма конкурентный по цене с украинским. И это несмотря на 10% импортную пошлину, которую платят импортеры.
"На данный момент предложение огурца украинского производства на рынке очень ограничено – лишь несколько комбинатов ведут отгрузки, поэтому цены на украинский огурец сравнительно высоки – 38-45 грн/кг. Соответственно, на этом фоне резко вырос импорт огурца из Турции, который доступен в среднем на 5-10 грн/кг дешевле", – заявил руководитель международных проектов Fruit-Inform Евгений Кузин для Еast-fruit.
Кроме того, продаются огурцы из Беларуси, которые сейчас немного дороже турецких. При этом огурец из РФ поступает на рынок по самым низким ценам. Кузин объяснил, что это происходит из-за того, что в России наблюдается тенденция снижения стоимости.
Интересно, что за первые 8 месяцев текущего года страна импортировала рекордные объемы свежего огурца. Учитывается именно указанный периода года. Объем составил 12,1 тыс. тонн, а главными поставщиками огурца оказались Турция и Беларусь.
В это же время экспорт за указанный период составил 4 тыс. тонн. Для сравнения, это в 2,3 раза больше по отношению к аналогичному периоду 2020-го.
Ранее впервые в своей истории стала импортировать картофель из других стран, в том числе из Украины, Беларусь. Государство известно как крупный экспортер продукта, а не импортер. Закупать картофель пришлось из-за высоких цен, хотя это необычное явление. В основном во время уборки урожая стоимость достигает минимальных значений.
Кстати, картофель в Украине может подорожать уже в ноябре. Как объясняет директор семенной компании "Агрико Украина" Николай Гордийчук, цены на продукт пока нестабильные. К тому же, из-за жаркой погода в стране будет продаваться много мелких и нетоварных клубней.
OBOZREVATEL сообщал ранее о том, что в Украине с начала года подорожали молочные продукты. Литр молока стал дороже на 3 грн, а твердый сыр подорожал более чем на 40 грн. В будущем рост цен продолжится, хоть и не будет таким значительным – 1,5-2%.