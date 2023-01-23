ЕС примет новый пакет санкций против РФ в годовщину вторжения в Украину, – журналист Йозвяк

Европейский Союз может утвердить новый – десятый – пакет санкций против России в годовщину начала полномасштабной войны в Украине страной-агрессором. Таким образом, ожидается, что новые экономические ограничения начнут действовать 24 февраля 2023 года.

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Об этом в Twitter 22 января сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк. Он предположил, что европейские санкции в отношении Беларуси могут быть введены еще раньше.

"Десятый пакет санкций ЕС в отношении России вступит в силу в первую годовщину полномасштабного вторжения в Украину, 24 февраля... Пересмотр ценового предела на российскую нефть может произойти в марте", – написал журналист.

Что касается последнего, то Минфин США ранее уже заявлял о том, что страны "Большой семерки" и ЕС планируют в марте-2023 обновить ограничение цены на нефть из РФ.

Напомним: украинское правительство рассчитывает, что в новом санкционном пакете Евросоюза будет российская госкорпорация "Росатом", сотрудники которой помогают оккупантам в их незаконной деятельности на Запорожской АЭС.

Предыдущий – девятый – пакет санкций, направленный на усиление давления на Россию в связи с ее войной в Украине, ЕС утвердил 16 декабря 2022 года.

Как писал OBOZREVATEL:

– Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что санкции, введенные против Российской Федерации за ее войну в Украине, должны обвалить экономику РФ и погрузить ее в рецессию на десятилетия.

– По данным Центра исследований энергетики и чистого воздуха, из-за ограничений цен на нефть Россия ежедневно теряет 172 млн долларов. Однако это не предел – по ожиданиям, с 5 февраля Кремль будет терять 280 млн долларов каждый день.

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