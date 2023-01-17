ЕС хочет обрушить экономику России на десятилетия: фон дер Ляйен рассказала, как этого будут достигать

Санкции, введенные против России за ее полномасштабную агрессию против Украины, должны обвалить экономику этой страны. Прежде всего – погрузить ее в рецессию на десятилетия.

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Об этом рассказала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она охарактеризовала вводимые против РФ санкции как "сильнейшие". А также подчеркнула: другим их следствием является лишение российской производственной базы доступа к современным и критически важным технологиям.

"Мы вводим сильнейшие санкции против РФ, которые погружают экономику России в рецессию на десятилетия. А ее промышленность лишается современных и критически важных технологий", – сказала президент Еврокомиссии.

Она также подчеркнула, что сама Европа смогла преодолеть свою зависимость от российского газа, уже найдя замену для 80% трубопроводного газа РФ. Цены же на ресурс, отметила фон дер Ляйен, снизились гораздо быстрее, чем ожидалось, – если в феврале 2022 года газ стоил около 120 евро за мегаватт-час, то уже совсем недавно его стоимость составляла 50-60 евро за мегаватт-час.

Тем временем страны Запада намерены усилить ограничения против российской нефти. Так, представители американского минфина вместе с европейскими чиновниками обсуждают установление сразу двух потолков цен на российские нефтепродукты – в дополнение к уже действующему ограничению на саму нефть.

Новые ограничения должны начать действовать уже 5 февраля. По данным The Wall Street Journal, ценовой потолок планируется установить для:

дорогостоящих продуктов – таких как дизель;

дешевых – как мазут.

"России будет труднее переориентировать свой экспорт нефтепродуктов, что может повлиять на мировые цены. ... Ограничение цен на нефть было неприятным, но не таким уж критическим. В разрезе же нефтепродуктов это гораздо большая проблема", – объясняют суть нововведений авторы материала.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Центра исследований энергетики и чистого воздуха, из-за ограничений цен на нефть Россия ежедневно теряет 172 млн долларов. Однако это не предел – по ожиданиям, с 5 февраля РФ будет терять 280 млн долларов каждый день.

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