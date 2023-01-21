Санкции против российской нефти могут ужесточить уже в марте: в США сделали заявление

Страны "Большой семерки" и ЕС планируют в марте пересмотреть ценовые ограничения на российскую нефть. С учетом снижения рыночных цен, вероятно, предельная цена также будет снижена.

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Как сообщает Минфин США, замминистра Уолли Адейемо провел встречу со своими коллегами из глобальной коалиции ("Большая семерка", ЕС и некоторые другие страны), во время которой обсудил ценовой потолок на нефть из РФ.

"На встрече было подчеркнуто единство членов коалиции по ограничению цен, направленных на то, чтобы призвать Россию к ответу за эту историческую политику", – отмечают в ведомстве. Представители коалиции согласились, что ценовое ограничение дало свои плоды.

Хотя при ограничении в 60 долларов за баррель на данный момент стоимость российской нефти на рынке составляет около 57 долларов. При этом Китай покупает нефть с большой скидкой. То есть фактически ограничения выше рыночной цены.

Отметим, механизм ограничения предполагает, что перевозку нефти, если ее цена превышает максимальную, не могут страховать те компании, которые зарегистрированы в одной из стран коалиции. Однако из-за вторичных санкций все страховики бояться иметь дело с дорогой нефтью из РФ.

"Представители согласились провести обзор уровня ценового предела на сырую нефть в марте. Это позволит Коалиции учитывать события на мировых рынках после введения ограничений на нефтепродукты, а также позволит Коалиции быть проинформированной о результатах технического обзора ЕС в отношении ограничения цен на нефть", – отметили в Минфине США.

Как сообщал OBOZREVATEL, чешская компания Net4Gas, являющаяся оператором системы транспортировки природного газа в стране, не получила последние ежемесячные платежи от главного российского поставщика. В компании выясняют причины, по которым российская сторона прекратила плату по мощности транспортировки топлива.

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