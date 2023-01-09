"Десятый пакет санкций должен содержать ограничения против "Росатома": Шмыгаль встретился с вице-президентом ЕК

Правительство Украины рассчитывает, что Европейский Союз (ЕС) введет санкции против российской госкорпорации "Росатом". В настоящее время блок работает над десятым пакетом ограничений против страны-террористки РФ.

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Об этом написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале 9 января. Глава Кабмина обсудил этот и другие вопросы с исполнительным вице-президентом Еврокомиссии Франсом Тиммермансом в Киеве.

"Активно ведем работу с европейскими партнерами над поддержкой по четырем направлениям: демилитаризация Запорожской АЭС, поставка электрооборудования, возможности импорта электроэнергии из ЕС и санкции против России. Рассчитываем, что 10-й пакет будет содержать ограничения против ядерной отрасли России, в частности "Росатома". должно быть наказано за атаки на энергетику Украины и преступления против экологии", – отметил премьер.

Также Шмыгаль и Тиммерманс обсудили вопросы послевоенного обновления Украины. Премьер добавил, что восстановление должно происходить на основе принципов зеленого курса.

"Украина имеет значительный потенциал в сфере альтернативной энергетики, что поможет Европе поскорее отказаться от российских ископаемых ресурсов. Поблагодарил господина Тиммерманса за инициативу начала стратегического партнерства между Украиной и ЕС в сфере возобновляемых газов. Ожидаем в ближайшее время заключить соответствующий меморандум", – подытожил Шмыгаль.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна должна стремиться к региональному лидерству, а для этого следует дружить с усиливающими свое влияние условными врагами Запада. Война России в Украине лишь показала, что западоцентризм не может оставаться ключевой моделью государства.