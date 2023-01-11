Россия ежедневно теряет огромные деньги на нефти, но скоро ущерб будет еще больше – исследование

Россия ежедневно теряет 172 млн долларов из-за ограничений цен на нефть. Однако это не предел – по ожиданиям базирующегося в Хельсинки Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), с 5 февраля РФ будет терять 280 млн долларов каждый день – тогда ценовой потолок начнет распространяться и на нефтепродукты.

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"Запрет ЕС на нефть и ограничение цен на нее наконец-то начали действовать. И их эффекте именно такой, как и ожидалось", – отметили в CREA, передает Bloomberg.

Согласно данным исследования, введенные в декабре нефтяное эмбарго и ценовой потолок на ресурс привели к:

сокращению российского экспорта сырой нефти на 12%;

падению цен на нее на 23%.

В то же время, отмечают авторы исследования, России можно нанести еще большие убытки. Для этого, в частности, нужно:

опустить ценовой потолок с текущих 60 долларов до 25-35 долларов. Таким образом, подчеркивают в CREA, доходы РФ уменьшаться еще на 100 млн евро в день;

ужесточить штрафы за несоблюдение санкций и ввести новые ограничения на поставки российской нефти морем, что сократит доходы России еще на 200 млн евро в день.

"Крайне важно снизить верхний предел цены до уровня, который лишит Кремль налогооблагаемых нефтяных доходов. А также ограничить остальной импорт нефти и газа из России", – резюмировали в CREA.

Как сообщал OBOZREVATEL, российская нефть марки Urals торгуется не только вдвое дешевле за мировой эталон Brent, но и ниже установленного потолка цен. В частности, 6 января в порту Приморск она продавалась по 37,8 доллара за баррель – тогда как марка Brent стоила более 78 долларов за баррель.

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