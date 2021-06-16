ЕС поддержал санкции против Беларуси
Послы стран Европейского Союза поддержали решение о введении санкции против лиц и организаций в Беларуси. Ограничительные меры будут применены из-за принудительной посадки рейса Ryanair и задержания журналиста Романа Протасевича.
"Послы ЕС только что утвердили запрет на получение виз и замораживание активов для 78 человек и 7 организаций, ответственных за репрессии в Беларуси и принудительную посадку самолета Ryanair 23 мая", – написал в Twitter брюссельский корреспондент Рикард Йозвяк.
Ожидается, что решение вступит в силу 21 июня после публикации в Официальном журнале Евросоюза.
Также Европарламент призвал Совет ЕС ввести новые индивидуальные и секторальные санкции против Минска и отсоединить Беларусь от SWIFT. Авторы резолюции заявили о необходимости прекратить сотрудничество и финансирование государственных банков Беларуси, ограничить кредитные линии международных банков для дочерних банков Беларуси.
Европарламентарии призвали срочно привести в исполнение четвертый пакет санкций, включающий лиц, причастных к электоральным махинациям и нарушению прав человека, судей и сотрудников правоохранительных органов, участвовавших в задержании и привлечении к ответственности оппозиционеров.
Кроме того, предлагается ввести секторальные санкции, затрагивающие торговлю сырой нефтью и нефтяными продуктами, калийную, сталелитейную и деревообрабатывающую промышленность.
В Европарламенте заявили о необходимости приостановить сотрудничество европейских компаний, в частности Siemens, с партнерами в Беларуси.
Как сообщал OBOZREVATEL:
23 мая в Минске вынужденно сел самолет Ryanair, который направлялся из Афин в Вильнюс. Пилотам сообщили о минировании борта и рекомендовали лететь в Минск, для сопровождения лайнера был поднят истребитель МиГ-29.
Так в столице Беларуси был задержан бывший главный редактор оппозиционного Telegram-канала NEXTA и редактор "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич.
Мировые лидеры осудили инцидент с самолетом и задержание Протасевича, назвав действия белорусского руководства актом международного терроризма и воздушным пиратством.
В Украине это окрестили атакой на свободу слова и призвали освободить журналиста и обеспечить его права. Президент вместе с лидерами других европейских стран дал указание прекратить авиасообщение с Беларусью.
Саммит Евросоюза решил запретить белорусским авиакомпаниям полеты в ЕС, а также призвал авиаперевозчиков избегать полетов над Беларусью, после чего над ее территорией практически исчезли самолеты.