ЕС поддержал санкции против Беларуси

Послы стран Европейского Союза поддержали решение о введении санкции против лиц и организаций в Беларуси. Ограничительные меры будут применены из-за принудительной посадки рейса Ryanair и задержания журналиста Романа Протасевича.

"Послы ЕС только что утвердили запрет на получение виз и замораживание активов для 78 человек и 7 организаций, ответственных за репрессии в Беларуси и принудительную посадку самолета Ryanair 23 мая", – написал в Twitter брюссельский корреспондент Рикард Йозвяк.

Ожидается, что решение вступит в силу 21 июня после публикации в Официальном журнале Евросоюза.

Видео дня

Также Европарламент призвал Совет ЕС ввести новые индивидуальные и секторальные санкции против Минска и отсоединить Беларусь от SWIFT. Авторы резолюции заявили о необходимости прекратить сотрудничество и финансирование государственных банков Беларуси, ограничить кредитные линии международных банков для дочерних банков Беларуси.

Европарламентарии призвали срочно привести в исполнение четвертый пакет санкций, включающий лиц, причастных к электоральным махинациям и нарушению прав человека, судей и сотрудников правоохранительных органов, участвовавших в задержании и привлечении к ответственности оппозиционеров.

Кроме того, предлагается ввести секторальные санкции, затрагивающие торговлю сырой нефтью и нефтяными продуктами, калийную, сталелитейную и деревообрабатывающую промышленность.

В Европарламенте заявили о необходимости приостановить сотрудничество европейских компаний, в частности Siemens, с партнерами в Беларуси.

Как сообщал OBOZREVATEL:

23 мая в Минске вынужденно сел самолет Ryanair, который направлялся из Афин в Вильнюс. Пилотам сообщили о минировании борта и рекомендовали лететь в Минск, для сопровождения лайнера был поднят истребитель МиГ-29.

Так в столице Беларуси был задержан бывший главный редактор оппозиционного Telegram-канала NEXTA и редактор "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич.

Мировые лидеры осудили инцидент с самолетом и задержание Протасевича, назвав действия белорусского руководства актом международного терроризма и воздушным пиратством.