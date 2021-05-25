Над Беларусью практически исчезли самолеты. Фото

После того, как авиаперевозчиков Европейского Союза призвали отказаться от полетов над территорией Беларуси, над ней практически пропали самолеты.

Это можно увидеть с помощью сервиса Flightradar24, который отслеживает движение воздушных судов по всему миру (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Иногда в воздушном пространстве над Беларусью пролетают российские самолеты и судна тех стран, которые еще не приняли решение отказаться осуществлять рейсы в страну.

Напомним, что причиной этому стал инцидент с экстренной посадкой лайнера Ryanair после сообщения о якобы минировании. На борту находился белорусский оппозиционный журналист Роман Протасевич, которого сразу задержали в Минске.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Украина полностью прекратит авиасообщение с Беларусью и перенаправит все рейсы в обход ее воздушного пространства. А Литва и Великобритания уже запретили прибывать в страны самолетам, которые следуют через Беларусь.