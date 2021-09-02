Зеленский озвучил меры, которые США могут применить из-за "Северного потока-2". Видео

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Рынки и компании
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Зеленский озвучил меры, которые США могут применить из-за 'Северного потока-2'. Видео

США могут ввести санкции против России, если будет угроза энергетической безопасности Украины после запуска "Северного потока-2". Вашингтон готов к этому.

Такое заявление после встречи с американскими конгрессменами и переговоров с американским лидером Джо Байденом сделал президент Украины Владимир Зеленский. Соответствующее видео обнародовал телеканал "Украина 24" (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).

Зеленский пообщался с журналистами после встречи с Байденом и конгрессменами.
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"Если будут нарушаться украинские права, если будет нарушаться вопрос энергетической безопасности, США будут готовы применить санкционную политику", – отметил Зеленский во время общения с журналистами.

Он подчеркнул, что сказал Байдену открыто: Украина будет бороться с этим энергетическим оружием.

Напомним, что 1 сентября Зеленский провел переговоры с Байденом. Также было обнародовано заявление стран, в котором говорится о противодействии "Северному потоку-2" и российской агрессии в Украине.

Подробнее об итогах визита украинского президента в США – читайте в нашем материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Байден заверил, что Соединенные Штаты не меняют позиции по территориальной целостности Украины и будут поддерживать ее стремление стать членом НАТО.

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