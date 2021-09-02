Зеленский озвучил меры, которые США могут применить из-за 'Северного потока-2'. Видео

США могут ввести санкции против России, если будет угроза энергетической безопасности Украины после запуска "Северного потока-2". Вашингтон готов к этому.

Такое заявление после встречи с американскими конгрессменами и переговоров с американским лидером Джо Байденом сделал президент Украины Владимир Зеленский. Соответствующее видео обнародовал телеканал "Украина 24" (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).

Видео дня

"Если будут нарушаться украинские права, если будет нарушаться вопрос энергетической безопасности, США будут готовы применить санкционную политику", – отметил Зеленский во время общения с журналистами.

Он подчеркнул, что сказал Байдену открыто: Украина будет бороться с этим энергетическим оружием.

Напомним, что 1 сентября Зеленский провел переговоры с Байденом. Также было обнародовано заявление стран, в котором говорится о противодействии "Северному потоку-2" и российской агрессии в Украине.

Подробнее об итогах визита украинского президента в США – читайте в нашем материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Байден заверил, что Соединенные Штаты не меняют позиции по территориальной целостности Украины и будут поддерживать ее стремление стать членом НАТО.