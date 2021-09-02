Историческая встреча: о чем договорился Зеленский с Байденом и что теперь получит Украина

Виталий Семченко
Виталий Семченко
Мир
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Историческая встреча: о чем договорился Зеленский с Байденом и что теперь получит Украина

Во вторник, 1 сентября, в Вашингтоне состоялась встреча Владимира Зеленского и Джо Байдена – президенты впервые увиделись лично. Переговоры, которые длились около двух часов, проходили в Овальном кабинете Белого дома.

OBOZREVATEL рассказывает, о чем говорили политики и что украинский президент успел сделать за два дня пребывания в Вашингтоне.

О чем говорили Зеленский и Байден?

Перед тем, как уйти на закрытую часть встречи, Зеленский и Байден обменялись месседжами. Вот о чем политики говорили перед камерами:

  • Байден поздравил Украину с 30-летием независимости и отметил, что за эти годы партнерство между странами окрепло. Также он заявил о приверженности США суверенитету Украины на фоне российской агрессии.

  • Американский лидер добавил, что хотел бы посетить Украину еще раз.

Видео дня
Владимир Зеленский и Джо Байден.

  • Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью американских военных во время теракта в Кабуле. Он поблагодарил Байдена за предоставленные два миллиона доз вакцины против коронавируса.

  • Глава государства подчеркнул, что Украина за годы российской агрессии потеряла уже 15 тысяч лучших людей. Он передал Байдену списки пленных украинцев, которые находятся в России, а также на оккупированных территориях Донбасса и Крыма.

Далее началась встреча президентов тет-а-тет. Переговоры длились около двух часов. После встречи ни Байден, ни Зеленский с прессой не общались.

Что обсуждали? Вопросы безопасности на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, а также в Черном и Азовском морях; роль и сроки вступления Украины в НАТО; вопрос энергетической безопасности для Украины из-за запуска газопровода "Северный поток-2", а также вопрос ключевых реформ в Украине для борьбы с коррупцией.

После переговоров Офис президента опубликовал совместное заявление относительно стратегического партнерства Украины и США. Документ состоит из пяти больших блоков:

  1. Безопасность и оборона;

  2. Демократия, правосудие и права человека;

  3. Энергетическая безопасность и климат;

  4. Экономический рост и процветание;

  5. Противодействие пандемии и гуманитарная помощь.

Подробнее о заявлении читайте здесь.

Результаты визита Зеленского в Вашингтон
  • Меморандум о строительстве пяти энергоблоков

Украинский "Энергоатомом" и американская компания Westinghouse electric подписали Меморандум о строительстве пяти энергоблоков, первый из которых появится на Хмельницкой АЭС. Всего на проект будет потрачено до 30 млрд долларов.

  • Космическое будущее Украины

31 августа президент Зеленский встретился с главой американского государственного космического агенства NASA Биллом Нельсоном. "Украина должна снова стать космической державой", – описал результаты переговоров глава государства.

"Плодотворно обсудили с директором NASA проекты, к которым Украина может присоединиться со своими уникальными космическими технологиями", – написал президент. Он также пригласил Нельсона посетить Киев, подчеркнув, что в Украине ждут на его визит.

  • Минобороны Украины и США подписали соглашение о партнерстве

Украина и Министерство обороны США подписали Рамочное соглашение по стратегическим основам оборонного партнерства. Этот документ определяет цели для двусторонних отношений в сфере обороны. Вместе страны:

  • обозначат пути продвижения своих приоритетов для решения вызовов в сфере безопасности;

  • определят дальнейшие шаги взаимодействия Минобороны Украины и США для повышения военного потенциала и готовности Украины к сохранению территориальной целостности страны, прогрессу на пути совместимости с НАТО и содействию региональной безопасности.

Глава государства провел встречу с министром обороны США
  • Украина получит $60 миллионов военной помощи

Соединенные Штаты обещают предоставить Украине до 60 миллионов долларов военной помощи. Этот пакет необходим из-за "значительного увеличения российской военной активности вдоль ее границы", а также минометных обстрелов, нарушений режима прекращения огня и других провокаций.

"Укрепление позиций России вдоль украинской границы выявило нехватку возможностей украинских вооруженных сил для защиты от российского вторжения. Необходимо срочно устранить значительные пробелы в потенциале Украины, чтобы усилить сдерживание в свете нынешней российской угрозы", — сообщило издание Associated Press со ссылкой на письмо администрации Байдена к Конгрессу.

  • Зеленский встретился с главой Всемирного банка

Во время визита в Вашингтон Зеленский встретился с президентом Всемирного банка Дэвидом Малпассом. Украинский лидер презентовал план "зеленой" трансформации страны и предложил Банку принять участие в реализации этого плана.

"Хотим действовать совместно с ЕС относительно Зеленого курса, декарбонизации экономики, энергоэффективности, адаптации к изменениям климата", — отметил президент Украины.

Кроме того, в рамках визита делегация подписала с и.о. президента Экспортно-импортного банка США Джеймсом Барроусом Меморандум о взаимопонимании с Министерством экономики Украины. Документ предусматривает сотрудничество по проекту в инфраструктурной отрасли Украины, сельскохозяйственной сфере, энергетике и цифровой экономике.

  • Грядущая трансформация Украины

Зеленский призвал представителей американского бизнеса инвестировать в нашу страну и рассказал о Плане трансформации, который направлен на привлечение 300 млрд долларов в украинскую экономику.

"Мы можем делать эти преобразования сами, но это займет около 20-25 лет, поэтому нам нужна хорошая поддержка со стороны крупных компаний, и мы будем рады им... Много реформ, многие шаги. Мы спешим, у нас нет времени на разговоры", – отметил глава государства.

  • Президент выступил в Мемориальном музее Холокоста

Перед встречей с Байденом президент выступил в Мемориальном музее Холокоста. Зеленский подчеркнул, что в нашем государстве отсутствует ксенофобия, а в качестве примера привел свою победу на выборах. Он сказал, что сам является живым примером, так как большинство украинцев проголосовало за него.

Встреча Зеленского и Байдена.

Президент указал, что некоторые государства, используя пропаганду, обвиняют Украину в нацизме. В то же время страна входит в топ-5 государств, которые укрывали евреев от преследований, и после трагедии в Бабьем Яру нацизм не может существовать в Украине.

"Меньше чем через месяц, 29 сентября, пройдет годовщина расстрела жертв в Бабьем Яру. Я от всей души хочу пригласить всех вас, с вашими детьми и внуками, в Киев, Украину, чтобы мы могли все вместе помолиться за души погибших в Бабьем Яру", – сказал Зеленский.

  • США выдадут Украине кредит на $3 млрд

Экспортно-импортный банк США предоставит Украине 3 млрд долларов после подписания меморандума о взаимопонимании.

"Что касается экономики, то мы используем этот визит для углубления нашего и без того прочного экономического партнерства. Наши страны завершат работу над меморандумом о коммерческом сотрудничестве, а Эксимбанк и Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины подпишут меморандум о взаимопонимании с первоначальным объемом поддержки в размере 3 млрд долларов", – сказано в заявлении Белого дома.

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