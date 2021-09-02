Историческая встреча: о чем договорился Зеленский с Байденом и что теперь получит Украина

Во вторник, 1 сентября, в Вашингтоне состоялась встреча Владимира Зеленского и Джо Байдена – президенты впервые увиделись лично. Переговоры, которые длились около двух часов, проходили в Овальном кабинете Белого дома.

OBOZREVATEL рассказывает, о чем говорили политики и что украинский президент успел сделать за два дня пребывания в Вашингтоне.

Перед тем, как уйти на закрытую часть встречи, Зеленский и Байден обменялись месседжами. Вот о чем политики говорили перед камерами:

Байден поздравил Украину с 30-летием независимости и отметил, что за эти годы партнерство между странами окрепло. Также он заявил о приверженности США суверенитету Украины на фоне российской агрессии.

Американский лидер добавил, что хотел бы посетить Украину еще раз.

Видео дня

Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью американских военных во время теракта в Кабуле. Он поблагодарил Байдена за предоставленные два миллиона доз вакцины против коронавируса.

Глава государства подчеркнул, что Украина за годы российской агрессии потеряла уже 15 тысяч лучших людей. Он передал Байдену списки пленных украинцев, которые находятся в России, а также на оккупированных территориях Донбасса и Крыма.

Далее началась встреча президентов тет-а-тет. Переговоры длились около двух часов. После встречи ни Байден, ни Зеленский с прессой не общались.

Что обсуждали? Вопросы безопасности на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, а также в Черном и Азовском морях; роль и сроки вступления Украины в НАТО; вопрос энергетической безопасности для Украины из-за запуска газопровода "Северный поток-2", а также вопрос ключевых реформ в Украине для борьбы с коррупцией.

После переговоров Офис президента опубликовал совместное заявление относительно стратегического партнерства Украины и США. Документ состоит из пяти больших блоков:

Безопасность и оборона; Демократия, правосудие и права человека; Энергетическая безопасность и климат; Экономический рост и процветание; Противодействие пандемии и гуманитарная помощь.

Подробнее о заявлении читайте здесь.

Меморандум о строительстве пяти энергоблоков

Украинский "Энергоатомом" и американская компания Westinghouse electric подписали Меморандум о строительстве пяти энергоблоков, первый из которых появится на Хмельницкой АЭС. Всего на проект будет потрачено до 30 млрд долларов.

Космическое будущее Украины

31 августа президент Зеленский встретился с главой американского государственного космического агенства NASA Биллом Нельсоном. "Украина должна снова стать космической державой", – описал результаты переговоров глава государства.

"Плодотворно обсудили с директором NASA проекты, к которым Украина может присоединиться со своими уникальными космическими технологиями", – написал президент. Он также пригласил Нельсона посетить Киев, подчеркнув, что в Украине ждут на его визит.

Минобороны Украины и США подписали соглашение о партнерстве

Украина и Министерство обороны США подписали Рамочное соглашение по стратегическим основам оборонного партнерства. Этот документ определяет цели для двусторонних отношений в сфере обороны. Вместе страны:

обозначат пути продвижения своих приоритетов для решения вызовов в сфере безопасности;

определят дальнейшие шаги взаимодействия Минобороны Украины и США для повышения военного потенциала и готовности Украины к сохранению территориальной целостности страны, прогрессу на пути совместимости с НАТО и содействию региональной безопасности.

Украина получит $60 миллионов военной помощи

Соединенные Штаты обещают предоставить Украине до 60 миллионов долларов военной помощи. Этот пакет необходим из-за "значительного увеличения российской военной активности вдоль ее границы", а также минометных обстрелов, нарушений режима прекращения огня и других провокаций.

"Укрепление позиций России вдоль украинской границы выявило нехватку возможностей украинских вооруженных сил для защиты от российского вторжения. Необходимо срочно устранить значительные пробелы в потенциале Украины, чтобы усилить сдерживание в свете нынешней российской угрозы", — сообщило издание Associated Press со ссылкой на письмо администрации Байдена к Конгрессу.

Зеленский встретился с главой Всемирного банка

Во время визита в Вашингтон Зеленский встретился с президентом Всемирного банка Дэвидом Малпассом. Украинский лидер презентовал план "зеленой" трансформации страны и предложил Банку принять участие в реализации этого плана.

"Хотим действовать совместно с ЕС относительно Зеленого курса, декарбонизации экономики, энергоэффективности, адаптации к изменениям климата", — отметил президент Украины.

Кроме того, в рамках визита делегация подписала с и.о. президента Экспортно-импортного банка США Джеймсом Барроусом Меморандум о взаимопонимании с Министерством экономики Украины. Документ предусматривает сотрудничество по проекту в инфраструктурной отрасли Украины, сельскохозяйственной сфере, энергетике и цифровой экономике.

Грядущая трансформация Украины

Зеленский призвал представителей американского бизнеса инвестировать в нашу страну и рассказал о Плане трансформации, который направлен на привлечение 300 млрд долларов в украинскую экономику.

"Мы можем делать эти преобразования сами, но это займет около 20-25 лет, поэтому нам нужна хорошая поддержка со стороны крупных компаний, и мы будем рады им... Много реформ, многие шаги. Мы спешим, у нас нет времени на разговоры", – отметил глава государства.

Президент выступил в Мемориальном музее Холокоста

Перед встречей с Байденом президент выступил в Мемориальном музее Холокоста. Зеленский подчеркнул, что в нашем государстве отсутствует ксенофобия, а в качестве примера привел свою победу на выборах. Он сказал, что сам является живым примером, так как большинство украинцев проголосовало за него.

Президент указал, что некоторые государства, используя пропаганду, обвиняют Украину в нацизме. В то же время страна входит в топ-5 государств, которые укрывали евреев от преследований, и после трагедии в Бабьем Яру нацизм не может существовать в Украине.

"Меньше чем через месяц, 29 сентября, пройдет годовщина расстрела жертв в Бабьем Яру. Я от всей души хочу пригласить всех вас, с вашими детьми и внуками, в Киев, Украину, чтобы мы могли все вместе помолиться за души погибших в Бабьем Яру", – сказал Зеленский.

США выдадут Украине кредит на $3 млрд

Экспортно-импортный банк США предоставит Украине 3 млрд долларов после подписания меморандума о взаимопонимании.

"Что касается экономики, то мы используем этот визит для углубления нашего и без того прочного экономического партнерства. Наши страны завершат работу над меморандумом о коммерческом сотрудничестве, а Эксимбанк и Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины подпишут меморандум о взаимопонимании с первоначальным объемом поддержки в размере 3 млрд долларов", – сказано в заявлении Белого дома.