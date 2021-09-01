Байден перед встречей с Зеленским заверил в поддержке стремления Украины в НАТО

Президент США Джо Байден заявил, что с нетерпением ждет встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Он также заверил Киев в поддержке.

Об этом глава государства написал в Twitter. Байден подчеркнул, что его страна привержена территориальной целостности Украины и ее стремлению в НАТО.

"С нетерпением сегодня буду приветствовать президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме, чтобы подтвердить приверженность Америки суверенитету Украины, ее территориальной целостности и евроатлантическим стремлениям", – подчеркнул Байден.

Видео дня

Напомним, что 1 сентября в Вашингтоне состоится встреча президентов Украины и США. На повестке дня стоят важные вопросы: война на Донбассе, "Северный поток-2" и сотрудничество в оборонной сфере. О том, почему она может пойти не по плану, читайте в нашем материале.

Переговоры президентов запланированы на 21:00 по киевскому времени, они должны продлиться больше часа (где смотреть трансляцию).

Как сообщал OBOZREVATEL, 31 августа Зеленский провел ряд встреч в рамках своего визита в США. Так, состоялись переговоры с министром обороны и с главой NASA. Кроме того, был подписан меморандум на 30 миллиардов долларов и соглашение о военном сотрудничестве.