Начались переговоры Зеленского и Байдена: первые подробности, фото и видео

В Белом доме началась встреча президента Украины Владимира Зеленского со своим американским коллегой Джо Байденом. На повестке дня энергетическая безопасность и обновление стратегического партнерства.

Перед переговорами стороны сделали короткие заявления для СМИ. Затем главы государств будут беседовать в расширенном формате и с глазу на глаз (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

В частности, Байден отметил, что за последние 30 лет партнерство между странами окрепло. Также он заявил о приверженности США суверенитету на фоне российской агрессии.

Видео дня

Кроме того, президент США добавил, что хотел бы посетить Украину еще раз.

Обновляется...

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская в ночь на вторник, 31 августа, прибыли в США.

31 августа Зеленский встретился с министром обороны США Ллойдом Остином. Между странами было подписано соглашение о стратегическом партнерстве в сфере обороны.