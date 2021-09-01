США выступают против 'Северного потока-2' – Офис президента Украины

Украина и США по-прежнему считают, что "Северный поток-2" несет угрозу европейской энергетической безопасности и выступают против него. Будут приложены усилия, чтобы не допустить использования газопровода Кремлем в качестве "оружия".

Об этом говорится в совместном заявлении двух стран. Оно было обнародовано на сайте Офиса президента Украины во время встречи глав государств Владимира Зеленского и Джо Байдена.

"Украина и США продолжают выступать против "Северного потока-2", который мы рассматриваем как угрозу для европейской энергетической безопасности", – отмечается в документе.

Также в нем отмечается, что США продолжат применять "предусмотренные законодательством меры и энергетическую дипломатию", чтобы сохранить роль Украины как транзитера газа.

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Кроме того, в заявлении отмечается, что США не допустят, чтобы Кремль использовал "Северный поток-2" как свое геополитическое оружие и поддерживают усиление поставок газа в Украине с диверсифицированных источников.

С полным текстом заявления можно ознакомиться здесь.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 сентября Зеленский и Байден провели переговоры в Вашингтоне. Перед ними они выступили с короткими заявлениями.