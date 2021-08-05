В Украине курс доллара приблизится к психологической отметке: сколько заплатим за валюту

В Украине курс доллара 5 августа вплотную приблизится к психологической отметки и увеличится до 26,9 грн/$. При этом еще 1 августа валюта продавалась по 26,8 грн/$.

Об этом говорится в справочных данных НБУ. Стоит отметить, что Национальный банк не устанавливает стоимость доллара, а всего лишь фиксирует его, исходя из того, по какой стоимости продавали и покупали доллар на рынке.

Стоимость доллара в Украине зависит от баланса спроса и предложения. В течение лета традиционно повторяется сезонный фактор: гривня растет. Это связано с целым рядом причин, главные из которых:

Видео дня

валютные переводы заробитчан;

высокие долларовые выручки украинских экспортеров (в первую очередь аграриев);

снижение импорта энергетических ресурсов (в том числе газа, который покупается за валюту).

В результате летом доллар дешевеет, а с осени начинает расти в цене. В целом же, ближе к концу года, валюта может подорожать до около 28 грн/$.

Ранее OBOZREVATEL подробно писал о том: