В Украине курс доллара приблизится к психологической отметке: сколько заплатим за валюту
В Украине курс доллара 5 августа вплотную приблизится к психологической отметки и увеличится до 26,9 грн/$. При этом еще 1 августа валюта продавалась по 26,8 грн/$.
Об этом говорится в справочных данных НБУ. Стоит отметить, что Национальный банк не устанавливает стоимость доллара, а всего лишь фиксирует его, исходя из того, по какой стоимости продавали и покупали доллар на рынке.
Стоимость доллара в Украине зависит от баланса спроса и предложения. В течение лета традиционно повторяется сезонный фактор: гривня растет. Это связано с целым рядом причин, главные из которых:
валютные переводы заробитчан;
высокие долларовые выручки украинских экспортеров (в первую очередь аграриев);
снижение импорта энергетических ресурсов (в том числе газа, который покупается за валюту).
В результате летом доллар дешевеет, а с осени начинает расти в цене. В целом же, ближе к концу года, валюта может подорожать до около 28 грн/$.
Ранее OBOZREVATEL подробно писал о том:
что курс доллара в течение августа может оставаться в стабильном диапазоне около 27 грн/$;
в банках и обменниках отказываются принимать часть валюты из-за состояния купюр и год их выпуска.