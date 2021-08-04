Курс доллара в Украине резко изменится: озвучена цена на август

В Украине курс доллара в течение августа снизится с 28,8 до 28,3 грн/$. Главная причина такой тенденции – ситуация на внешних рынках.

Об этом OBOZREVATEL рассказал старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб. "К концу месяца доллар может торговаться в диапазоне 26,3–26,9 грн, евро – в диапазоне 31,2–31,9 грн", – спрогнозировал эксперт.

Благоприятная ситуация на внешних рынках. Речь идет о росте цен на украинское сырье, которое продают украинские экспортеры. Речь идет, в том числе о руде, металлы, аграрной продукции.

Высокий спрос иностранцев на облигации внутреннего госзайма. Положительно на курсе сказались планы по доразмещению еврооблигаций на $0,5 млрд. А также информация об эмиссии МВФ среди своих членов специальных прав заимствования (SDR).

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Отметим, с начала года доллар снизился к гривне на 4,9%, а евро подешевел к национальной валюте на 8,1%. Среди валют стран бывшего СССР гривна занимает второе место по укреплению к доллару с начала года после армянского драма.

В сентябре в Украину приедет миссия Международного валютного фонда, об этом договорились президент Владимир Зеленский и директор-распорядитель финорганизации Кристалина Георгиева. Если переговоры пройдут успешно, Фонд может выделить нашему государству 1,5 млрд долларов кредита.

Это, как отмечает аналитик RoboForex Андрей Гойлов, позволит пройти осень без курсовых колебаний. "В таком случае курс гривни нынешней осенью будет стабильным, несмотря на крупные выплаты по внешнему долгу (2,1 млрд долларов)", – отмечает эксперт.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине участились жалобы на обменники и банки, который отказываются принимать доллары: