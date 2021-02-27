"Укрзалізниця" прекратит курсирование поездов на Прикарпатье из-за COVID-19: названа дата

"Укрзалізниця" 7 марта прекратит курсирование поездов в Ивано-Франковскую область и обратно из-за вспышки в регионе COVID-19.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ на официальном сайте. Напомним, ранее компания сообщала, что билеты в этих направлениях перестанут продавать с 26 февраля.

Сроки таких ограничений ввели согласно постановлению №154 Кабинета министров Украины от 24 февраля. До 6 марта включительно все пассажиры с приобретенными билетами смогут беспрепятственно добраться до места назначения по железной дороге, подчеркнули в "Укрзалізниці".

Компания отметила, что приостановила продажу новых билетов на Прикарпатье и обратно, но не отменила регулярные рейсы и не ограничила высадку/посадку пассажиров до даты, указанной в постановлении КМУ.

УЗ также заявила, что проводит полную и тщательную дезинфекцию всех вагонов, следующих через "красную" зону карантина.

"Соблюдение масочного режима во всех вагонах и на вокзалах является строго обязательным", – сказано в сообщении.

Пассажирам, которые планируют горный отдых в первый весенний уикенд, УЗ предложила альтернативные маршруты к станциям Ясиня, Квасы, Рахов, Воловец, Сколе, Славское. В частности, следование скоростного "Лыжного экспресса" №745 в Славское продлили. Билеты на этот поезд можно купить через чат-бот УЗ в мессенджерах.

Напомним:

На Ивано-Франковщине за последние сутки (26 февраля) выявили 892 новых инфицированных коронавирусом.

Всего по состоянию на утро 27 февраля в Украине COVID-19 заразились 1 342 016 человек. За минувшие сутки прирост новых зараженных составил 8 172.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 февраля стало известно, что в Ивано-Франковской области осталось очень мало мест для госпитализации больных COVID-19: из 26 медучреждений 10 заняты на 100%, остальные 16 – в пределах 92-96%.