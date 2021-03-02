В Украине коронавирус за сутки поразил более 200 медиков и 300 детей

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Общество
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Коронавирус в Украине

В Украине за сутки диагностировали 5336 случаев заражения коронавирусом, поэтому общее их количество выросло до 1 357 470. Заболели, в частности, еще 308 детей и 218 медицинских работников.

От последствий болезни с начала пандемии умерли 26 212 украинцев (+162), в то же время 1 176 918 смогли ее преодолеть (+5194). Об этом министр здравоохранения Максим Степанов написал в Facebook.

Больше всего подтвержденных новых заражений зафиксировано в Ивано-Франковской области – 649, Черновицкой – 504, Винницкой – 453, Закарпатской – 438 и г. Киев – 463. В больницы госпитализированы 1410 человек.

COVID-19 в Украине за сутки

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев – 463 случая;

  • Винницкая область – 453 случая;

  • Волынская область – 140 случаев;

  • Днепропетровская область – 206 случаев;

  • Донецкая область – 107 случаев;

  • Житомирская область – 94 случая;

  • Закарпатская область – 438 случаев;

  • Запорожская область – 163 случая;

  • Ивано-Франковская область – 649 случаев;

  • Киевская область – 231 случай;

  • Кировоградская область – 26 случаев;

  • Луганская область – 32 случая;

  • Львовская область – 349 случаев;

  • Николаевская область – 153 случая;

  • Одесская область – 319 случаев;

  • Полтавская область – 131 случай;

  • Ривненская область – 108 случаев;

  • Сумская область – 37 случаев;

  • Тернопольская область – 146 случаев;

  • Харьковская область – 319 случаев;

  • Херсонская область – 18 случаев;

  • Хмельницкая область – 105 случаев;

  • Черкасская область – 93 случая;

  • Черновицкая область – 504 случая;

  • Черниговская область – 52 случая.

В статистике от Минздрава и той, которую обновляет ежедневно сайт СНБО, нет данных о заболеваемости COVID-19 среди жителей временно оккупированных районов Донецкой, Луганской областей и Крыма.

В Украине за сутки осуществлено 54 994 тестирования на диагностику коронавируса. Из них 27 407 методом ПЦР и 14 483 методом ИФА, а еще 13 104 исследования экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2. Всего с начала пандемии проведено 6 948 980 ПЦР-тестирований.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Накануне жители двух "красных" областей – Ивано-Франковской и Черновицкой – вышли на акции против карантина. Люди пикетировали здания ОГА и мэрии с требованием отменить ограничения.

  • Тем временем коронавирус по Украине ударил с новой силой – в некоторых регионах вводят локальные "локдауны", специалисты считают, что в области могли попасть и более "агрессивные" мутанты COVID-19. О том, что ждет страну дальше, – читайте в материале.

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