В Украине коронавирус за сутки поразил более 200 медиков и 300 детей

В Украине за сутки диагностировали 5336 случаев заражения коронавирусом, поэтому общее их количество выросло до 1 357 470. Заболели, в частности, еще 308 детей и 218 медицинских работников.

От последствий болезни с начала пандемии умерли 26 212 украинцев (+162), в то же время 1 176 918 смогли ее преодолеть (+5194). Об этом министр здравоохранения Максим Степанов написал в Facebook.

Больше всего подтвержденных новых заражений зафиксировано в Ивано-Франковской области – 649, Черновицкой – 504, Винницкой – 453, Закарпатской – 438 и г. Киев – 463. В больницы госпитализированы 1410 человек.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 463 случая;

Винницкая область – 453 случая;

Волынская область – 140 случаев;

Днепропетровская область – 206 случаев;

Донецкая область – 107 случаев;

Житомирская область – 94 случая;

Закарпатская область – 438 случаев;

Запорожская область – 163 случая;

Ивано-Франковская область – 649 случаев;

Киевская область – 231 случай;

Кировоградская область – 26 случаев;

Луганская область – 32 случая;

Львовская область – 349 случаев;

Николаевская область – 153 случая;

Одесская область – 319 случаев;

Полтавская область – 131 случай;

Ривненская область – 108 случаев;

Сумская область – 37 случаев;

Тернопольская область – 146 случаев;

Харьковская область – 319 случаев;

Херсонская область – 18 случаев;

Хмельницкая область – 105 случаев;

Черкасская область – 93 случая;

Черновицкая область – 504 случая;

Черниговская область – 52 случая.

В статистике от Минздрава и той, которую обновляет ежедневно сайт СНБО, нет данных о заболеваемости COVID-19 среди жителей временно оккупированных районов Донецкой, Луганской областей и Крыма.

В Украине за сутки осуществлено 54 994 тестирования на диагностику коронавируса. Из них 27 407 методом ПЦР и 14 483 методом ИФА, а еще 13 104 исследования экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2. Всего с начала пандемии проведено 6 948 980 ПЦР-тестирований.

Как сообщал OBOZREVATEL:

с полуночи среды, 3 марта, на территории Житомирской области устанавливается "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19. Соответственно, во всех районах начнут действовать характерные для этой зоны карантинные ограничения.