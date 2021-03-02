В Украине коронавирус за сутки поразил более 200 медиков и 300 детей
В Украине за сутки диагностировали 5336 случаев заражения коронавирусом, поэтому общее их количество выросло до 1 357 470. Заболели, в частности, еще 308 детей и 218 медицинских работников.
От последствий болезни с начала пандемии умерли 26 212 украинцев (+162), в то же время 1 176 918 смогли ее преодолеть (+5194). Об этом министр здравоохранения Максим Степанов написал в Facebook.
Больше всего подтвержденных новых заражений зафиксировано в Ивано-Франковской области – 649, Черновицкой – 504, Винницкой – 453, Закарпатской – 438 и г. Киев – 463. В больницы госпитализированы 1410 человек.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 463 случая;
Винницкая область – 453 случая;
Волынская область – 140 случаев;
Днепропетровская область – 206 случаев;
Донецкая область – 107 случаев;
Житомирская область – 94 случая;
Закарпатская область – 438 случаев;
Запорожская область – 163 случая;
Ивано-Франковская область – 649 случаев;
Киевская область – 231 случай;
Кировоградская область – 26 случаев;
Луганская область – 32 случая;
Львовская область – 349 случаев;
Николаевская область – 153 случая;
Одесская область – 319 случаев;
Полтавская область – 131 случай;
Ривненская область – 108 случаев;
Сумская область – 37 случаев;
Тернопольская область – 146 случаев;
Харьковская область – 319 случаев;
Херсонская область – 18 случаев;
Хмельницкая область – 105 случаев;
Черкасская область – 93 случая;
Черновицкая область – 504 случая;
Черниговская область – 52 случая.
В статистике от Минздрава и той, которую обновляет ежедневно сайт СНБО, нет данных о заболеваемости COVID-19 среди жителей временно оккупированных районов Донецкой, Луганской областей и Крыма.
В Украине за сутки осуществлено 54 994 тестирования на диагностику коронавируса. Из них 27 407 методом ПЦР и 14 483 методом ИФА, а еще 13 104 исследования экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2. Всего с начала пандемии проведено 6 948 980 ПЦР-тестирований.
Как сообщал OBOZREVATEL:
с полуночи среды, 3 марта, на территории Житомирской области устанавливается "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19. Соответственно, во всех районах начнут действовать характерные для этой зоны карантинные ограничения.
Накануне жители двух "красных" областей – Ивано-Франковской и Черновицкой – вышли на акции против карантина. Люди пикетировали здания ОГА и мэрии с требованием отменить ограничения.
Тем временем коронавирус по Украине ударил с новой силой – в некоторых регионах вводят локальные "локдауны", специалисты считают, что в области могли попасть и более "агрессивные" мутанты COVID-19. О том, что ждет страну дальше, – читайте в материале.