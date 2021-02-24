"Укрзалізниця" отменила продажу билетов "красной зоне": названа дата

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Рынки и компании
1,0 т.
Поезда в Ивано-Франковск

Начиная с пятницы, 26 февраля, "Укрзалізниця" приостановит продажу билетов на поезда, следующие в Ивано-Франковскую область и обратно, из-за вспышки в регионе COVID-19 и карантинных ограничений.

Такие меры начнут действовать в 00:00 пятницы и продлятся до 12 марта. Об этом сообщается на сайте УЗ.

"Продажа проездных документов будет восстановлено сразу после улучшения эпидемиологической ситуации в регионе", – подчеркнули в компании.

В УЗ рассказали, что они вместе с Министерством инфраструктуры разрабатывают механизм, чтобы пассажиры, которые ранее купили билеты в этих направлениях, могли безопасно добраться до мест назначения.

Кроме того, пассажиры смогут вернуть приобретенные проездные документы "удобно и безопасно", как заявили в УЗ, – в любой железнодорожной кассе Украины. Они смогут получить назад полную стоимость билета.

Вернуть билеты можно в течение 30 дней, начиная с 26 февраля.

Пресс-служба "Укрзалізниці" добавила, что 24 и 25 февраля все поезда будут следовать по расписанию.

"В продаже имеются еще более 4 тысяч билетов на 15 рейсов из Ивано-Франковской области, и при необходимости будут предоставлены дополнительные вагоны, чтобы дать возможность максимально безопасно покинуть регион тем, кто уже запланировал путешествие. А пассажирам, которые планируют поездки в горы, предлагаем альтернативные маршруты к станциям Ясиня, Квасы, Рахов, Воловец, Сколе, Славское", – отметили в УЗ.

В частности, компания напомнила, что продлила курсирование скоростного "Лыжного экспресса" № 745 в Славское с возможностью приобретения билетов через чат-бот УЗ.

Напомним, на Ивано-Франковщине за последние сутки (23 февраля) выявили 600 новых заражений коронавирусом.

Статистика COVID-19

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В Ивано-Франковской области также развернули первый в стране мобильный госпиталь для больных COVID-19. Его показали с высоты.

  • Со своей стороны заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что во вспышке инфекции в регионе "виноваты курорты Буковеля".

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