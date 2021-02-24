"Укрзалізниця" отменила продажу билетов "красной зоне": названа дата

Начиная с пятницы, 26 февраля, "Укрзалізниця" приостановит продажу билетов на поезда, следующие в Ивано-Франковскую область и обратно, из-за вспышки в регионе COVID-19 и карантинных ограничений.

Такие меры начнут действовать в 00:00 пятницы и продлятся до 12 марта. Об этом сообщается на сайте УЗ.

"Продажа проездных документов будет восстановлено сразу после улучшения эпидемиологической ситуации в регионе", – подчеркнули в компании.

В УЗ рассказали, что они вместе с Министерством инфраструктуры разрабатывают механизм, чтобы пассажиры, которые ранее купили билеты в этих направлениях, могли безопасно добраться до мест назначения.

Кроме того, пассажиры смогут вернуть приобретенные проездные документы "удобно и безопасно", как заявили в УЗ, – в любой железнодорожной кассе Украины. Они смогут получить назад полную стоимость билета.

Вернуть билеты можно в течение 30 дней, начиная с 26 февраля.

Пресс-служба "Укрзалізниці" добавила, что 24 и 25 февраля все поезда будут следовать по расписанию.

"В продаже имеются еще более 4 тысяч билетов на 15 рейсов из Ивано-Франковской области, и при необходимости будут предоставлены дополнительные вагоны, чтобы дать возможность максимально безопасно покинуть регион тем, кто уже запланировал путешествие. А пассажирам, которые планируют поездки в горы, предлагаем альтернативные маршруты к станциям Ясиня, Квасы, Рахов, Воловец, Сколе, Славское", – отметили в УЗ.

В частности, компания напомнила, что продлила курсирование скоростного "Лыжного экспресса" № 745 в Славское с возможностью приобретения билетов через чат-бот УЗ.

Напомним, на Ивано-Франковщине за последние сутки (23 февраля) выявили 600 новых заражений коронавирусом.

Как сообщал OBOZREVATEL:

с 00:00 среды, 24 февраля, Украина вернулась к адаптивному карантину. Он предусматривает установление на всей территории "желтой" зоны эпидемической опасности и введение ряда ограничений для граждан и субъектов хозяйствования.

При этом Ивано-Франковская и Черновицкая области стали "красными", карантин там усилили.

Так, на Прикарпатье 21 февраля уже установили 16 блокпостов, некоторые из них работают круглосуточно. Список дорог можно посмотреть здесь.

По этой же причине на курорте "Буковель" решили закрыть рестораны, бары и кафе, а также ввести более строгие требования к посетителям.