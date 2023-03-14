Украинцы финансируют российскую армию, покупая автогаз и бензин из РФ: раскрыта масштабная схема

На топливный рынок Украины попадают значительные объемы российского бензина и автогаза. Один из каналов таких поставок – через порт в Риге (Латвия).

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Детальное расследование ситуации провели латвийские СМИ, сообщил в своем Telegram-канале "Орестократия" шеф-редактор OBOZREVATEL Орест Сохар. Уже установлено, что в рижский порт отправлялись огромные партии российских нефтепродуктов, которые затем попадали в Украину.

"Такая схема действовала по меньшей мере до начала февраля, до момента введения эмбарго на нефтепродукты. А сейчас, судя по всему, львиная доля импортируемого к нам "латвийского" автогаза до сих пор поставляется из РФ", – говорится в сообщении.

Как работала схема

Известно, что танкеры NS Point и NS Pride поставляли топливо на склады PARS Termināls и Naftimpeks, откуда их забирали украинские компании. К примеру, из РФ еще 2 февраля доставили топливо в PARS Termināls в Ригу.

Танкеры, поставлявшие топливо в Латвию из РФ, принадлежат российской госкомпании "Совкомфлот". Речь идет о партиях бензина А-92 и дизтоплива на сумму 100 млн евро. Также в Латвию попадает российский автогаз (что не запрещено в пределах эмбарго на нефтепродукты).

Нефтепродукты из РФ, по утверждению журналистов, имели сертификат качества Orlen Lietuva. Но официально в компании заявили, что это фальшивые сертификаты. Мол, они российское топливо не используют.

"Фактически российские компании поставляли нефтепродукты в Украину через Латвию. А украинцы, покупая такое топливо, финансировали российскую армию. Латвийские СМИ не назвали украинские сети, которые к этому причастны. Список может быть очень широким. Например, дизтопливо Orlen Lietuva закупает даже "Укрзалізниця" (хотя это не означает, что именно "УЗ" заправляется орковским топливом)", – пишет Орест Сохар.

Orlen Lietuva также поставляет в Украину автогаз. По данным экспертов компании "НафтоРинок", Литва и Латвия экспортировали в наше государство около 8 тыс. тонн такого топлива. А единственный производитель в странах Балтии – Мажейкяйский НПЗ (принадлежит Orlen) – может экспортировать до 3 тыс. тонн автогаза.

Разница могла компенсироваться добавлением российского газа. "Ведь если бодяжить "коктейль" с долей российского газа до 49%, он не считается раш*стским", – отмечается в сообщении.

По данным консалтинговой группы "А-95", автогаз из Литвы и Латвии ввозит компания "АМИК". Также в число импортеров входят: ОККО, БРСМ, "Авантаж", "Західекотоп". И это далеко не исчерпывающий список.

"На данный момент неизвестно, кто из украинских импортеров "тянет" в Украину российское топливо, поскольку официально у всех один и тот же сертификат. В то же время самим компаниям хорошо известно происхождение товара, тем более что на старте оно стоит процентов на 20-25 дешевле. Думаю, дальше уже будет кому разобраться", – подытожил Орест Сохар.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным экспертов, украинцам продолжают подсовывать "бодягу" вместо бензина, хотя объемы фальсифицированного горючего уменьшаются. "Бродят" бензин А-95, по данным аналитиков, всего несколько сетей.

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