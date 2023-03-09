На украинских АЗС вместо бензина заливают "бодягу": названы сети заправок

Фальсифицированного горючего в Украине становится меньше. Сбывают же его в небольших городах. "Бодяжат" же бензин А-95, по данным экспертов, лишь несколько сетей, среди которых – ANP и АВИАС.

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Об этом сообщает Институт потребительских экспертиз. Там отметили: обозначенные сети "в последнее время в принципе лихорадит, так что результаты трудно назвать неожиданными".

Также, по данным экспертов, не соответствует нормам профильного ГОСТа горючее еще в трех в сетях. Это:

24/7 в Днепропетровской области, в одной из проб горючего которой "октановое число было намного ниже необходимого".

"Это четкий маркер самодельного топлива, производимого в кустарных условиях", – объяснили эксперты.

KRAFT – в бензине которой было обнаружено превышение содержания серы в 35 раз.

"352 мг/кг при норме не более 10", – рассказали в Институте.

DNIPRO OIL GROUP – в бензине которой было обнаружено "заоблачное" превышение содержания серы в 70 раз.

Кроме того, отметили эксперты, объемная доля ядовитого бензола в пробах сетей KRAFT и DNIPRO OIL GROUP тоже превышает норму. Так:

в бензине с АЗС KRAFT было зафиксировано почти четырехкратное превышение;

у DNIPRO OIL GROUP превышение оказалаось более, чем семикратынм.

"Это опасное соединение, от которого образуется нагар и происходит перегрев двигателя. При таком огромном количестве бензола, проблемы со здоровьем у водителей и пешеходов практически неизбежны. По сути, как и практически гарантирована поломка автомобиля", – резюмировали в Институте.

"Бодяги" стало меньше

В целом же, констатировали эксперты, количество фальсифицированного ресурса на рынке значительно снизилось. Причиной этого называется уменьшение количества кустарных производств – т.н. "мини-НПЗ".

"Крупнейшие из них разбили российские бомбы и снаряды, другие снизили объемы из-за проблем с ресурсом и логистикой. Именно поэтому многие сети из "красной" зоны [несоответствие чистоты топлива нормам] переместились в "синюю" [средний уровень чистоты] – поскольку теперь приходится все же торговать импортным горючим", – объяснили в Институте.

При этом там подчеркнули: оставшееся же количество кустарного горючего пошло в основном малым региональным сетям – "поскольку им не нужны значительные объемы". Поэтому, рекомендуется, автомобилистам из небольших городов и поселков следует "проехать лишних несколько километров до большой заправки, чтобы не попасть впросак".

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 8 марта в Киевской области литр бензина А-95 стоил в среднем 48 грн. Самые высокие цены зафиксированы на АЗС сети Sentoza Oil – 52 грн/л. Самые низкие – на заправках Mango – 43,99 грн/л.

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