Украина запросила аварийный импорт электроэнергии из ЕС: названы причины

"Укрэнерго" запросило аварийную помощь из энергосистемы Словакии. Это случилось из-за пожара на энергоблоке №3 Бурштынской тепловой электростанции.

В частности, 18 августа возник пожар на ТЭС из-за возгорания маслобака. В результате этого был отключен третий энергоблок. Об этом сообщает пресс-служба национальной энергетической компании.

"В результате аварии на несколько часов подряд в "острове Бурштынской ТЭС" возник дефицит мощности, который не было возможности компенсировать за счет других энергоблоков Бурштынской ТЭС", – говорится в сообщении.

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В "Укрэнерго" отметили, что для выполнения согласованного сальдо-перетока была активирована аварийная помощь из энергосистемы Словакии в период с 19:00 до 20:00 и с 21:00 до 22:00. Общая величина аварийной помощи составила 0,2 млн кВт∙ч.

Кроме этого, из-за аварийного отключения блока №3 Бурштынской ТЭС было зафиксировано нарушение графика экспортных поставок электроэнергии с 17:00 до 19:00 и с 20:00 до 21:00 на величину 0,14 млн кВт∙ч.

Бурштынская ТЭС расположена возле города Бурштын в Ивано-Франковской области. Установленная мощность – 2334 МВт, состоит из 12 энергоблоков мощностью 200 МВт каждый.

Напомним, энергетики Бурштынской тепловой электростанции полностью ликвидировали возгорание на территории станции, пострадавших нет. Инцидент не повлиял на энергоснабжение потребителей.

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