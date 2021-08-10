Тарифы на электроэнергию пересчитают по-новому: что задумал Кабмин и сколько заплатят украинцы

В ближайшее время Кабинет министров может снизить тариф на электроэнергию для населения на 24 коп за кВт*час с 1,68 до 1,44 грн. Об этом говорится в проекте постановления правительства, который, правда, официально до сих пор не опубликован. Ранее там обсуждали введение градации цен на электричество, но в итоге тарифы задумали уменьшить для всех бытовых потребителей.

OBOZREVATEL разобраться, в чем преимущества и риски этой идеи, и какая ситуация на рынке в целом.

Свободный рынок электроэнергии работает в Украине с 1 июля 2019-го. Ранее это был оптовый рынок с единым покупателем ("Энергорынок"), но уже два года как эту схему поменяли на торговлю на коммерческих сегментах.

Тем не менее, по словам экспертов, рынок так и не заработал должным образом, и новая система породила только больше проблем. К примеру, энергетический эксперт Ольга Кошарная отмечает, если предприятие "Энергорынок" за более чем 15 лет существования накопило 26,9 млрд грн долгов, то за два года, что существует новая модель, общий объем задолженности на рынке достиг 36,7 млрд грн. При этом прошлые долги в 2018-м были списаны.

Видео дня

"Ситуация на рынке, конечно, ужасная, – говорит Кошарная. – Объем задолженности свидетельствует о том, что конкурентного, либерализованного рынка нет. Мы были к нему не готовы. Вошли в рынок и потом начались регулирования вручную. Это все носило хаотичный, точечный, без просчетов характер. Так мы пришли к ситуации, что зимой будем при дефиците электроэнергии".

Ко всему, по словам эксперта, не было выполнено главное условие: до введения модели рынка НКРЭКУ должна была ликвидировать перекрестное субсидирование, при котором для коммерческих потребителей выставляется цена выше рынка, а для частных домохозяйств – ниже, чтобы в среднем выйти на реальные показатели. Эта схема работает до сих пор.

Как утверждают эксперты, реальных оснований для снижения тарифов на электричество для всего населения нет. На такой шаг хотят пойти больше по политическим мотивам. Ведь уменьшение тарифов – предвыборное обещание президента Владимира Зеленского.

Изначально планировалось, что будет некая градация тарифов. Как ранее сообщал в комментарии OBOZREVATEL глава Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Общественного совета при КГГА Олег Попенко, ссылаясь на свои источники, потребителей планировали поделить на 3 группы:

Для тех, кто потребляет меньше всего, до 100 кВт*час на месяц, собирались установить тариф на уровне 1,2 грн; Вторая категория: от 100 кВт*час до 500 кВт*час. Им могли сохранить 1,68 грн или сделать 2,4 грн; Третья группа – те, кто потребляет свыше 500 кВт*час, должны были платить по 3,4 грн.

Но внезапно от идеи отказались и начали обсуждать снижение тарифа до 1,44 грн за кВт*час для всех категорий граждан.

Чтобы компенсировать потери у облэнерго, решили изъять средства с ремонтов электрических сетей. Фактически, это отменяет введенные ранее RAB-тарифы, суть которых и была в выделении части прибыли на модернизацию этих сетей. Но заплатят за снижение тарифов не только облгазы, а и государственные компании "Энергоатом" и "Укргидроэнерго".

Схема будет работать следующим образом:

"Энергоатом" будет обязан продавать ток для нужд населения по фиксированной стоимости – 15 коп за кВт*час, а "Укргидроэнерго" – по 1 коп за кВт*час.

Дальше будут добавляться расходы на транспортировку и получится конечная цена. Для потребителей в разных областях она может быть разная. По словам Попенко, в Киеве сейчас это где-то 2 грн, а в Луганской области – около 4 грн. Разницу между рыночной ценой на электроэнергию и льготным тарифом будут компенсировать облэнерго.

Для населения идея со снижением тарифов выглядит очень привлекательно. Если постановление утвердят, этой зимой граждане действительно заплатят меньше. К тому же, вероятно, удастся избежать формирования новой задолженности по коммунальным платежам. Ведь когда тарифы растут, увеличивается и количество тех, кто перестает оплачивать счета. Здесь же – должно быть наоборот.

Разумеется, облэнерго будут против нововведения, ведь они потеряют деньги на ремонты. Но Попенко подчеркивает: "Давайте будем честными, эти капитальные ремонты никто не делал. О каких капитальных ремонтах идет речь, если мы видим, в каком состоянии инфраструктура? Мы слышим на каждом шагу, что как только начинается гроза, десятки сел в областях остаются без электроэнергии. Только в случаях аварий что-то заменяют, а так эти деньги проедаются".

Население потребляет лишь 30% выработанного тока. Все остальное идет на промышленность, в том числе и на коммунальные предприятия. Ранее низкие цены на ток для частных потребителей компенсировались высокими ценами для промышленности. Потому есть опасения, что и сейчас с падением цен для населения тарифы для промышленности могут дополнительно вырасти. По словам эксперта аналитического центра Ассоциации городов Украины Олега Гарника, тогда фактически, экономии не будет:

"Если в одном месте тарифы уменьшаются, мы понимаем, что в другом месте они могут расти. Население получает более низкий тариф на электричество, но вынуждено будет покрывать более высокие тарифы за ток, которые заложены в стоимость других коммунальных услуг".

Еще один момент. Если предприятиям энергосектора по какой-то причине не хватит денег, чтобы компенсировать тарифы, снижение цен в перспективе может грозить им финансовыми потерями, говорит Попенко: "Чтобы не получилось так, что мы опять госструктуры загоним в убытки: и "Энергоатом", и "Укрэнерго", и всех остальных".

Чтобы избежать таких последствий, по мнению Попенко, лучшим решением в этой ситуации была бы градация тарифов.

В свою очередь Кошарная выступает за монетарную компенсацию для населения, которое не может самостоятельно оплатить счета. Для всех же остальных предлагает установить рыночную цену.

Установленный тариф будет действовать до 30 апреля 2022-го. После этого есть основания считать, что цена тока может опять вырасти. "Планируется повышение минимальной заработной платы с 1 января. Соответственно, это будет равно повышению доходов населения и станет фактором для повышения тарифов на электроэнергию", – говорит Попенко.

В целом, уменьшение тарифа для населения – это ситуативное политическое решение, которое не устраняет проблемы на рынке электроэнергии, а может лишь углубить их. Фактически, заплатив меньше этой зимой, мы можем выложить в разы больше уже через год. Ведь какие тарифы мы увидим после 30-го апреля – пока никому не известно.